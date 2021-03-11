Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка
Сьогодні, 08:04
На території Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах працює спецтехніка.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.
Сніжитиме й у ніч на 26 листопада та впродовж дня 27 листопада.
Як зазначають дорожники, вночі та вранці 26 листопада місцями буде туман. Відтак видимість для водіїв буде обмеженою – 200-500 метрів.
Окрім того, через перепади температури на автошляхах можлива ожеледиця. На окремих ділянках доріг уже працює техніка з обробки протиожеледними матеріалами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.
Сніжитиме й у ніч на 26 листопада та впродовж дня 27 листопада.
Як зазначають дорожники, вночі та вранці 26 листопада місцями буде туман. Відтак видимість для водіїв буде обмеженою – 200-500 метрів.
Окрім того, через перепади температури на автошляхах можлива ожеледиця. На окремих ділянках доріг уже працює техніка з обробки протиожеледними матеріалами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:07
Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка
Сьогодні, 08:04
Де у Луцьку працюють регулювальники руху. ВІДЕО
Сьогодні, 06:40
НАТО допоможе Україні пережити цю зиму, – Столтенберг
Сьогодні, 04:44
Медіа