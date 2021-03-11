Вихідними на Волині сніжитиме: працює спецтехніка





Про це



Сніжитиме й у ніч на 26 листопада та впродовж дня 27 листопада.



Як зазначають дорожники, вночі та вранці 26 листопада місцями буде туман. Відтак видимість для водіїв буде обмеженою – 200-500 метрів.



Окрім того, через перепади температури на автошляхах можлива ожеледиця. На окремих ділянках доріг уже працює техніка з обробки протиожеледними матеріалами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах працює спецтехніка.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг.Сніжитиме й у ніч на 26 листопада та впродовж дня 27 листопада.Як зазначають дорожники, вночі та вранці 26 листопада місцями буде туман. Відтак видимість для водіїв буде обмеженою – 200-500 метрів.Окрім того, через перепади температури на автошляхах можлива ожеледиця. На окремих ділянках доріг уже працює техніка з обробки протиожеледними матеріалами.

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