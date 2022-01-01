У яких відділеннях поліції на Волині можна буде зігрітися. АДРЕСИ

У яких відділеннях поліції на Волині можна буде зігрітися. АДРЕСИ
Після чергового масованого ракетного обстрілу території України РФ, чимало квартир та будинків залишаються без води та електроенергії.

Громадяни можуть зігрітись, зарядити свої гаджети та отримати зв’язок в підрозділах поліції Волині.

У поліції оприлюднили адреси:

Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43

Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24

Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70

Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79

Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65

Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80

Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49

Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74

Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91

Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85

Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83

Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66

Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93

Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07

Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20

Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87

Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41

Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76

Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01

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"Якщо вам потрібна допомога, можете звертатись до поліцейських як на вулицях, так і в цих підрозділах. У випадку оголошення повітряної тривоги, якщо не звучатимуть звичні сигнали оповіщення в громадах, правоохоронці за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал. Почувши його, потрібно буде негайно йти в укриття", - інформують правоохоронці.

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Теги: Волинь, відділки поліції, можна зігрітися
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