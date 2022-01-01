У яких відділеннях поліції на Волині можна буде зігрітися. АДРЕСИ

Після чергового масованого ракетного обстрілу території України РФ, чимало квартир та будинків залишаються без води та електроенергії.Громадяни можуть зігрітись, зарядити свої гаджети та отримати зв’язок в підрозділах поліції Волині.Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01"Якщо вам потрібна допомога, можете звертатись до поліцейських як на вулицях, так і в цих підрозділах. У випадку оголошення повітряної тривоги, якщо не звучатимуть звичні сигнали оповіщення в громадах, правоохоронці за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал. Почувши його, потрібно буде негайно йти в укриття", - інформують правоохоронці.