Обстріли Херсонщини: за добу росіяни вбили 10 мирних жителів





Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.



Під вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.



«У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійське та Житлоселище. У місті росіяни потрапили до приватних та багатоквартирних будинків, суднобудівного заводу, будівлі на території школи, газових труб», - зазначив голова ОВА.



У Бериславі пошкоджено приватні будинки.



«На жаль, є жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили десятьох жителів Херсонщини, ще 54 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості», - наголосив Янушевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Понад 50 людей поранено, десятеро загинули.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїПід вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.«У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійське та Житлоселище. У місті росіяни потрапили до приватних та багатоквартирних будинків, суднобудівного заводу, будівлі на території школи, газових труб», - зазначив голова ОВА.У Бериславі пошкоджено приватні будинки.«На жаль, є жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили десятьох жителів Херсонщини, ще 54 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості», - наголосив Янушевич.

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