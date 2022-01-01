Обстріли Херсонщини: за добу росіяни вбили 10 мирних жителів

Обстріли Херсонщини: за добу росіяни вбили 10 мирних жителів
Минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Понад 50 людей поранено, десятеро загинули.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

Під вогнем окупантів були Херсон, Зеленівка, Чорнобаївка, Степанівка, Берислав.

«У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійське та Житлоселище. У місті росіяни потрапили до приватних та багатоквартирних будинків, суднобудівного заводу, будівлі на території школи, газових труб», - зазначив голова ОВА.

У Бериславі пошкоджено приватні будинки.

«На жаль, є жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили десятьох жителів Херсонщини, ще 54 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості», - наголосив Янушевич.

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Теги: Херсонщина, обстріли, росіяни
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