Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті





Про це



За допомогою радіо, ви зможете отримувати новини та поради від органів влади, служб екстренного реагування.



У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM — перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM — 1278 Кгц, 1404 Кгц, 657 Кгц та 873 Кгц.



FM-частоти Українського радіо на Волині:



м. Луцьк — 88,3 FM



м. Горохів — 106,5 FM



м. Ковель — 91,8 FM



с. Кортеліси — 88,9 FM



смт Любешів — 107,8 FM



м. Нововолинськ — 100,3 FM



м. Камінь-Каширський — 105,8 FM



смт Олика — 89,1 FM



смт Цумань — 100,4 FM



смт Шацьк — 101,5 FM

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українське радіо продовжує мовити, навіть коли внаслідок російських обстрілів зникає світло та мобільний зв'язок.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області, посилаючись на Суспільне.Луцьк.За допомогою радіо, ви зможете отримувати новини та поради від органів влади, служб екстренного реагування.У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM — перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM — 1278 Кгц, 1404 Кгц, 657 Кгц та 873 Кгц.FM-частоти Українського радіо на Волині:м. Луцьк — 88,3 FMм. Горохів — 106,5 FMм. Ковель — 91,8 FMс. Кортеліси — 88,9 FMсмт Любешів — 107,8 FMм. Нововолинськ — 100,3 FMм. Камінь-Каширський — 105,8 FMсмт Олика — 89,1 FMсмт Цумань — 100,4 FMсмт Шацьк — 101,5 FM

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