Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті

Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті
Українське радіо продовжує мовити, навіть коли внаслідок російських обстрілів зникає світло та мобільний зв'язок.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області, посилаючись на Суспільне.Луцьк.

За допомогою радіо, ви зможете отримувати новини та поради від органів влади, служб екстренного реагування.

У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM — перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM — 1278 Кгц, 1404 Кгц, 657 Кгц та 873 Кгц.

FM-частоти Українського радіо на Волині:

м. Луцьк — 88,3 FM

м. Горохів — 106,5 FM

м. Ковель — 91,8 FM

с. Кортеліси — 88,9 FM

смт Любешів — 107,8 FM

м. Нововолинськ — 100,3 FM

м. Камінь-Каширський — 105,8 FM

смт Олика — 89,1 FM

смт Цумань — 100,4 FM

смт Шацьк — 101,5 FM

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Теги: інформація, Волинь, блекаут, радіо
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