Як волинянам дізнаватися інформацію при блекауті
Сьогодні, 13:52
Українське радіо продовжує мовити, навіть коли внаслідок російських обстрілів зникає світло та мобільний зв'язок.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області, посилаючись на Суспільне.Луцьк.
За допомогою радіо, ви зможете отримувати новини та поради від органів влади, служб екстренного реагування.
У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM — перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM — 1278 Кгц, 1404 Кгц, 657 Кгц та 873 Кгц.
FM-частоти Українського радіо на Волині:
м. Луцьк — 88,3 FM
м. Горохів — 106,5 FM
м. Ковель — 91,8 FM
с. Кортеліси — 88,9 FM
смт Любешів — 107,8 FM
м. Нововолинськ — 100,3 FM
м. Камінь-Каширський — 105,8 FM
смт Олика — 89,1 FM
смт Цумань — 100,4 FM
смт Шацьк — 101,5 FM
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області, посилаючись на Суспільне.Луцьк.
За допомогою радіо, ви зможете отримувати новини та поради від органів влади, служб екстренного реагування.
У разі аварії на мережах і відсутності сигналу в FM — перемикайтеся на середні хвилі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах AM — 1278 Кгц, 1404 Кгц, 657 Кгц та 873 Кгц.
FM-частоти Українського радіо на Волині:
м. Луцьк — 88,3 FM
м. Горохів — 106,5 FM
м. Ковель — 91,8 FM
с. Кортеліси — 88,9 FM
смт Любешів — 107,8 FM
м. Нововолинськ — 100,3 FM
м. Камінь-Каширський — 105,8 FM
смт Олика — 89,1 FM
смт Цумань — 100,4 FM
смт Шацьк — 101,5 FM
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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