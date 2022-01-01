Повністю стабілізувати системи водопостачання в Луцьку вдасться орієнтовно до неділі





Про це



Через аварійні відключення електроенергії на об’єктах водоканалу відбуваються раптові, не прогнозовані зупинки об’єктів, зокрема і артезіанських свердловин. Також проводяться відповідні перемикання в електромережах, що призводить до автоматичного спрацювання захистів і аварійного відключення об’єктів підприємства.



При цьому КП «Луцькводоканал» намагається забезпечувати безперебійне водопостачання, працюючи в режимі 24/7.



"Станом на зараз ми забезпечуємо баланс води, яка піднімається з надр і відразу після очистки такий же об’єм подається в місто. Досягти робочого тиску в мережі водопостачання по місту при наявній ситуації в енергосистемі та з врахуванням розбору води є можливим лише на ранок неділі, 27 листопада. Просимо врахувати складні обставини, до яких призвела атака ворога!" - наголошують у Луцькводоканалі.



Також закликають всіх користувачів послуг водопостачання максимально економно використовувати воду, щоб зменшити об’єм відбору, оскільки це також є одним із стабілізаційних факторів у системі водопостачання. Підприємство постійно проводить консультації з енергетиками, щоб мінімізувати вплив планових і аварійних відключень на систему водопостачання і водовідведення міста.



Важливо, що попри надскладні умови, спричинені новою ворожою атакою, працівникам підприємства вдалося зберегти в робочому стані всі об’єкти підприємства, усе енергетичне і регулююче обладнання перебувають в робочому стані.



Упродовж найбільш критичної доби працівники КП «Луцькводоканал» працювали на межі можливостей, щоб врятувати систему водовідведення від непоправних наслідків.



Наголошують на необхідності створення тридобового запасу технічної води і подбати про наявність питної води на три доби для всіх лучан! Адже кожен громадянин повинен розуміти, що нові атаки ворога можуть статися в будь-який момент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з продовженням стабілізаційних робіт в енергосистемі України, в Луцькій громаді також можливі тимчасові аварійні зупинки водопостачання або пониження тиску води.Про це повідомили у Луцькводоканалі.Через аварійні відключення електроенергії на об’єктах водоканалу відбуваються раптові, не прогнозовані зупинки об’єктів, зокрема і артезіанських свердловин. Також проводяться відповідні перемикання в електромережах, що призводить до автоматичного спрацювання захистів і аварійного відключення об’єктів підприємства.При цьому КП «Луцькводоканал» намагається забезпечувати безперебійне водопостачання, працюючи в режимі 24/7."Станом на зараз ми забезпечуємо баланс води, яка піднімається з надр і відразу після очистки такий же об’єм подається в місто. Досягти робочого тиску в мережі водопостачання по місту при наявній ситуації в енергосистемі та з врахуванням розбору води є можливим лише на ранок неділі, 27 листопада. Просимо врахувати складні обставини, до яких призвела атака ворога!" - наголошують у Луцькводоканалі.Також закликають всіх користувачів послуг водопостачання максимально економно використовувати воду, щоб зменшити об’єм відбору, оскільки це також є одним із стабілізаційних факторів у системі водопостачання. Підприємство постійно проводить консультації з енергетиками, щоб мінімізувати вплив планових і аварійних відключень на систему водопостачання і водовідведення міста.Важливо, що попри надскладні умови, спричинені новою ворожою атакою, працівникам підприємства вдалося зберегти в робочому стані всі об’єкти підприємства, усе енергетичне і регулююче обладнання перебувають в робочому стані.Упродовж найбільш критичної доби працівники КП «Луцькводоканал» працювали на межі можливостей, щоб врятувати систему водовідведення від непоправних наслідків.Наголошують на необхідності створення тридобового запасу технічної води і подбати про наявність питної води на три доби для всіх лучан! Адже кожен громадянин повинен розуміти, що нові атаки ворога можуть статися в будь-який момент.

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