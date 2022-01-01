На Волині електроенергію мають 39% споживачів

На Волині електроенергію мають 39% споживачів
Наразі для Волинської області довели допустиму потужність не більше 160 МВт при потребі за нормальних умов 350 МВт. Станом на 10:00 25 листопада, на Волині заживлено 39% споживачів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Заживили об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, КНС, водозабори, котельні, воєнні об’єкти) та побутові користувачі електроенергії, яким почергово подають напругу. Зокрема, ввімкнення світла усім споживачам Волині здійснюється за технічної можливості погодинно та почергово по 2-4 години.

«Як повідомляє очільник «Укренерго», до графіків і планових відключень ми перейдемо за кілька днів, коли АЕС вийдуть на свою планову потужність.

Тож очікуємо від системи збільшення граничної допустимої потужності для області», - пише Погуляйко.

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Теги: електроенергія, світло, Волинь
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