Вода по коліна: як українські захисники живуть на позиціях біля Бахмута
Сьогодні, 06:45
Українські захисники обороняють Бахмут Донецької області у жахливих умовах. Саме цей напрямок російські терористи постійно атакують, намагаючись захопити українське місто.
Про це у Facebook написав SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець.
"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось", - написав Боринець.
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Про це у Facebook написав SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець.
"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось", - написав Боринець.
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