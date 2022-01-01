Вода по коліна: як українські захисники живуть на позиціях біля Бахмута





Про це у Віктор Боринець.



"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось", - написав Боринець.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники обороняють Бахмут Донецької області у жахливих умовах. Саме цей напрямок російські терористи постійно атакують, намагаючись захопити українське місто.Про це у Facebook написав SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось", - написав Боринець.

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