Кава покращує здоров'я печінки





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Фахівці проаналізували дані 4,5 тисячі дорослих американців, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я та харчування (NHANES) та проходили еластометрію – метод діагностики, що дозволяє встановити ступінь фіброзу печінки щодо вимірювання еластичності її тканини.



Вчені не знайшли зв'язку між споживанням кави та показниками ожиріння печінки, натомість виявили її вплив на жорсткість тканин цього органу. У тих, хто випивав від трьох і більше чашок на день, показники жорсткості були втричі нижчими порівняно з тими, хто вживає менше кави або не п'є її зовсім. Крім того, у кавоманів суттєво нижчий ризик розвитку прогресуючого фіброзу печінки.



У кави без кофеїну такого профілактичного ефекту не виявили, зазначили автори дослідження. Вони припустили, що в основі механізму зв'язку є властивості кофеїну.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група вчених із США знайшла ще один доказ того, що улюблений багатьма напій сприяє здоров'ю печінки, зменшуючи жорсткість її тканин.Про це пише 24 канал. Фахівці проаналізували дані 4,5 тисячі дорослих американців, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я та харчування (NHANES) та проходили еластометрію – метод діагностики, що дозволяє встановити ступінь фіброзу печінки щодо вимірювання еластичності її тканини.Вчені не знайшли зв'язку між споживанням кави та показниками ожиріння печінки, натомість виявили її вплив на жорсткість тканин цього органу. У тих, хто випивав від трьох і більше чашок на день, показники жорсткості були втричі нижчими порівняно з тими, хто вживає менше кави або не п'є її зовсім. Крім того, у кавоманів суттєво нижчий ризик розвитку прогресуючого фіброзу печінки.У кави без кофеїну такого профілактичного ефекту не виявили, зазначили автори дослідження. Вони припустили, що в основі механізму зв'язку є властивості кофеїну.

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