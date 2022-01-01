Наступного тижня Росія готує нові ракетні удари, – Арахамія





Про це повідомляє Давида Арахамії в ефірі телемарафону.



"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу"в ефірі телемарафону."Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.

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