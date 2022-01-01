Наступного тижня Росія готує нові ракетні удари, – Арахамія
Сьогодні, 00:45
Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.
"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.
"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Наступного тижня Росія готує нові ракетні удари, – Арахамія
Сьогодні, 00:45
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повернення полонених додому та мертві окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 26 листопада
26 листопад, 23:30
У приміщенні лісництв на Волині можна зігрітися і підзарядити телефон
26 листопад, 22:36
Медіа