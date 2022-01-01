Повернення полонених додому та мертві окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 26 листопада





Коли на вулиці вже майже зима, кожен береже в собі це тепло, яке дозволяє вірити і мати надію, що ми переможемо. Саме для того, аби підтримати своїх читачів, ми щодня створюємо добрі новини.



Сьогодні, 26 листопада, ми писали про таке:



ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ



Ранок традиційно починається із новин з фронту. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.



На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка



Якщо українців стає більше - це вже автоматично добра новина! У сім’ї лікарів Нововолинської лікарні на Волині, які переїхали з Херсонської області, Андрія та Анастасії Фоміних народилася донечка Квіткослава.



Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники





Здається, ЗСУ поставили собі ціль: мінімум 500 кожного дня. І це нас дуже тішть.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2901 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,

- артилерійських систем – 1896 (+1) од,

- РСЗВ – 395 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

- літаків – 278 (+0) од,

- гелікоптерів – 261 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),

- крилаті ракети ‒ 531 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,

- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).



З російського полону звільнили ще 12 українців



За останній тиждень з полону звільнили 98 українців. 26 листопада відбувся обмін полоненими, де додому повернулися 12 наших земляків. Серед них - Полячук Іван Сергійович 1992 року народження, житель Луцького району. Вітаємо вдома!









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