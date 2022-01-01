Повернення полонених додому та мертві окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 26 листопада
26 листопад, 23:30
Війна зробила нас сильнішими, навчила ще більше цінувати щирість, справжність і любов. Війна навчила бачити добро, попри все, бо саме воно рятує у час, коли здається, що сил вже немає.
Коли на вулиці вже майже зима, кожен береже в собі це тепло, яке дозволяє вірити і мати надію, що ми переможемо. Саме для того, аби підтримати своїх читачів, ми щодня створюємо добрі новини.
Сьогодні, 26 листопада, ми писали про таке:
ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Ранок традиційно починається із новин з фронту. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка
Якщо українців стає більше - це вже автоматично добра новина! У сім’ї лікарів Нововолинської лікарні на Волині, які переїхали з Херсонської області, Андрія та Анастасії Фоміних народилася донечка Квіткослава.
Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Здається, ЗСУ поставили собі ціль: мінімум 500 кожного дня. І це нас дуже тішть.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
З російського полону звільнили ще 12 українців
За останній тиждень з полону звільнили 98 українців. 26 листопада відбувся обмін полоненими, де додому повернулися 12 наших земляків. Серед них - Полячук Іван Сергійович 1992 року народження, житель Луцького району. Вітаємо вдома!
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Коли на вулиці вже майже зима, кожен береже в собі це тепло, яке дозволяє вірити і мати надію, що ми переможемо. Саме для того, аби підтримати своїх читачів, ми щодня створюємо добрі новини.
Сьогодні, 26 листопада, ми писали про таке:
ЗСУ відбили 8 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Ранок традиційно починається із новин з фронту. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.
На Волині у сім'ї лікарів-переселенців народилася донечка
Якщо українців стає більше - це вже автоматично добра новина! У сім’ї лікарів Нововолинської лікарні на Волині, які переїхали з Херсонської області, Андрія та Анастасії Фоміних народилася донечка Квіткослава.
Ще понад 500 окупантів ліквідували українські захисники
Здається, ЗСУ поставили собі ціль: мінімум 500 кожного дня. І це нас дуже тішть.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86 710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
З російського полону звільнили ще 12 українців
За останній тиждень з полону звільнили 98 українців. 26 листопада відбувся обмін полоненими, де додому повернулися 12 наших земляків. Серед них - Полячук Іван Сергійович 1992 року народження, житель Луцького району. Вітаємо вдома!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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