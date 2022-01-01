Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії

Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Польські солдати під час військових навчань біля кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю росії відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Міністерство оборони Польщі.

Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю росії.

Військові Польщі відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами.

Під час навчань бійці перетинали водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

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Теги: НАТО, навчання, Польща, Росія, Білорусь
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