Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії





Про це повідомляє



Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю росії.



Військові Польщі відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами.



Під час навчань бійці перетинали водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські солдати під час військових навчань біля кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю росії відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на Міністерство оборони Польщі.Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю росії.Військові Польщі відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами.Під час навчань бійці перетинали водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

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