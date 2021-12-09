Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
Сьогодні, 02:01
Президент США Джо Байден наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні.
Про це Байден сказав у четвер, 1 грудня, на пресконференції в Білому домі за підсумками державного візиту французького президента Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".
"Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб – якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. За це він заплатив високу ціну, вчинив неймовірну різанину проти цивільного населення України – бомбардував дитячі садки, лікарні, притулки для дітей. Те, що він робить, – огидно", – наголосив президент США.
Байден зазначив, що в нього немає планів говорити з Путіним найближчим часом.
"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", – додав він.
До того моменту, зауважив американський лідер, "ми повинні підтримувати український народ, і це вкрай важливо".
"Сама думка про те, що Путін може перемогти Україну, є немислимою", – підкреслив Байден.
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Про це Байден сказав у четвер, 1 грудня, на пресконференції в Білому домі за підсумками державного візиту французького президента Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".
"Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб – якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. За це він заплатив високу ціну, вчинив неймовірну різанину проти цивільного населення України – бомбардував дитячі садки, лікарні, притулки для дітей. Те, що він робить, – огидно", – наголосив президент США.
Байден зазначив, що в нього немає планів говорити з Путіним найближчим часом.
"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", – додав він.
До того моменту, зауважив американський лідер, "ми повинні підтримувати український народ, і це вкрай важливо".
"Сама думка про те, що Путін може перемогти Україну, є немислимою", – підкреслив Байден.
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