 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон

Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі, передає Укрінформ.

За відповідний законопроєкт №7441-1, який ухвалений у другому читанні та в цілому, проголосували 265 народних обранців.

Зокрема, документ передбачає, що списанню (прощенню) підлягають кредити тих позичальників, у яких знищена в ході війни нерухомість була єдиним місцем проживання сім’ї позичальника на 23 лютого 2022 року.

Крім того, для фізособ-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території (на території активних бойових дій) або було пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, передбачене призупинення платежів по кредиту на підставі підтверджуючих документів.

Власникам придбаних у кредит автомобілів можуть анулювати заборгованість у випадку знищення авто за умови, якщо станом на 23 лютого 2022 року це було єдине авто в сім’ї позичальника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кредит, майно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
Сьогодні, 02:01
У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом
Сьогодні, 01:01
Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень
27 листопад, 20:22
Волинянин передав свій автомобіль військовим
27 листопад, 19:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон
Сьогодні, 04:47
Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»
Сьогодні, 03:13
Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
Сьогодні, 02:01
У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом
Сьогодні, 01:01
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Рада дозволила примусове вилучення майна під час війни Рада дозволила примусове вилучення майна під час війни
15 серпень, 15:55
В окупованому Херсоні люди обмінюють продукти або беруть в кредит В окупованому Херсоні люди обмінюють продукти або беруть в кредит
04 липень, 18:13
Японія надасть Україні 100 мільйонів доларів кредиту Японія надасть Україні 100 мільйонів доларів кредиту
29 квітень, 04:27
ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви
18 квітень, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон
Сьогодні, 04:47
 0
Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»
Сьогодні, 03:13
 0
Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
Сьогодні, 02:01
 0
У Луцькому районі попрощалися з воїном Андрієм Кінахом
Сьогодні, 01:01
 0
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8