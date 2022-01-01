Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон





Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграмі,



За відповідний законопроєкт №7441-1, який ухвалений у другому читанні та в цілому, проголосували 265 народних обранців.



Зокрема, документ передбачає, що списанню (прощенню) підлягають кредити тих позичальників, у яких знищена в ході війни нерухомість була єдиним місцем проживання сім’ї позичальника на 23 лютого 2022 року.



Крім того, для фізособ-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території (на території активних бойових дій) або було пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, передбачене призупинення платежів по кредиту на підставі підтверджуючих документів.



Власникам придбаних у кредит автомобілів можуть анулювати заборгованість у випадку знищення авто за умови, якщо станом на 23 лютого 2022 року це було єдине авто в сім’ї позичальника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політикиу телеграмі, передає Укрінформ.За відповідний законопроєкт №7441-1, який ухвалений у другому читанні та в цілому, проголосували 265 народних обранців.Зокрема, документ передбачає, що списанню (прощенню) підлягають кредити тих позичальників, у яких знищена в ході війни нерухомість була єдиним місцем проживання сім’ї позичальника на 23 лютого 2022 року.Крім того, для фізособ-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території (на території активних бойових дій) або було пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, передбачене призупинення платежів по кредиту на підставі підтверджуючих документів.Власникам придбаних у кредит автомобілів можуть анулювати заборгованість у випадку знищення авто за умови, якщо станом на 23 лютого 2022 року це було єдине авто в сім’ї позичальника.

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