РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні, – Зеленський

РНБО просить законодавчо заборонити роботу УПЦ МП в Україні, – Зеленський
Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 грудня.

"Сьогодні відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором", - розповів він.

По-перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

По-друге, Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів.

По-третє, доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

По-четверте, усім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України і застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі.

По-пʼяте, сказав Зеленський, потрібно підвищити статус і посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави", – сказав президент.


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Теги: Зеленський, відеозвернення, заборона УПЦ МП
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