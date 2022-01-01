Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
Сьогодні, 10:35
З початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 970 (+4) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
▪️ РСЗВ – 404 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 2 970 (+4) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
▪️ РСЗВ – 404 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.
Дані уточнюються.
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