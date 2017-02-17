На Волині автомобіль злетів у кювет й перекинувся на дах

На Волині автомобіль злетів у кювет й перекинувся на дах
13 грудня близько 1-ої ночі на трасі М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» біля села Мар’янівка Ковельського району злетів у кювет легковий автомобіль й перекинувся на дах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля. Рятувальники, які прибули за викликом, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, автомобіль, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів
Сьогодні, 11:18
СБУ обшукує 19 храмів УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 11:10
На Волині автомобіль злетів у кювет й перекинувся на дах
Сьогодні, 11:00
Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори
Сьогодні, 10:46
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО Слизька дорога: автівка Укрпошти злетіла у кювет. ФОТО
26 листопад, 17:47
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
17 січень, 15:40
На Волині легковик злетів у кювет На Волині легковик злетів у кювет
17 лютий, 2017, 15:16
Волинські рятувальники продовжують діставати машини з кюветів Волинські рятувальники продовжують діставати машини з кюветів
13 лютий, 2017, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів
Сьогодні, 11:18
 0
СБУ обшукує 19 храмів УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет й перекинувся на дах
Сьогодні, 11:00
 0
Скільки шкіл та садочків у Луцьку мають генератори
Сьогодні, 10:46
 0
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8