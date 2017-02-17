На Волині автомобіль злетів у кювет й перекинувся на дах





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля. Рятувальники, які прибули за викликом, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 грудня близько 1-ої ночі на трасі М-07 «Київ-Ковель-Ягодин» біля села Мар’янівка Ковельського району злетів у кювет легковий автомобіль й перекинувся на дах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.У транспортному засобі перебували двоє людей, які зуміли самостійно вибратися з перекинутого автомобіля. Рятувальники, які прибули за викликом, встановили автомобіль на колеса й відбуксирували його з кювету на стійку ділянку автодороги.

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