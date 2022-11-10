Які райони Волині розселили найбільше внутрішньо переміщених осіб





Дані про розселення внутрішньо переміщених осіб у Волинській області надали



Станом на 12 грудня область розселила загалом 75 685 осіб.



За останній місяць на Волинь приїхало 545 переселенців. За даними про розміщення внутрішніх переселенців в області станом на 10 листопада, приблизно 1,3% (966 людей) оселилися в державних закладах освіти, решта проживає у приватному секторі.



Найбільше переселенців прийняли до себе Ковельський – 20 588 осіб та Луцький райони – 29 478 осіб.



Багато людей прийняв і Володимирський район – майже 19 тисяч. Найменше – Камінь-Каширський район, що межує з Білоруссю – 6 069 осіб.



Щодо кількості розселених ВПО в розрізі територіальних громад, то Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації такого моніторингу вже не здійснює. У травні «Сила правди» повідомляла, як на той момент розселилися внутрішні переселенці по громадах області.



Цікаво, що за даними Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на 10 листопада нижча, ніж розселених: 60,5 проти 75,1 тисячі осіб. Станом на 12 грудня таких 60,2 проти 75,6 тисяч осіб.



Серед районів найбільше людей зареєстровано у Луцькому (майже 9,7 тисячі осіб) та у Ковельському районах (9,5 тисячі). Трохи менше у Камінь-Каширському районі – понад 5,3 тисячі, найменше у Володимирському районі – 2 161 особа.



Серед міст Волинської області найбільше зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Луцьку – 18 960, у м. Нововолинськ – понад 6,5 тисяч, у Ковелі – майже 5 тисяч, а в м. Володимир – 3,5 тисячі.



Кількість розселених внутрішньо переміщених осіб у Волинській області станом на 10.11.2022 р.



▪️ Володимирський район -2 161,



▪️ Камінь-Каширський район - 5 247,



▪️ Ковельський район - 9 552,



▪️ Луцький район - 9 671,



▪️ м. Володимир - 3 438,



▪️ м. Ковель - 4 958,



▪️ м. Луцьк - 18 960,



▪️ м. Нововолинськ - 6 468,



Загалом: 60 455.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого до 12 грудня у Волинській області розселили майже 75,6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них проживають у приватному секторі. Самі переселенці по області розподілилися непропорційно.Дані про розселення внутрішньо переміщених осіб у Волинській області надали «Силі правди» у Департаменті соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації.Станом на 12 грудня область розселила загалом 75 685 осіб.За останній місяць на Волинь приїхало 545 переселенців. За даними про розміщення внутрішніх переселенців в області станом на 10 листопада, приблизно 1,3% (966 людей) оселилися в державних закладах освіти, решта проживає у приватному секторі.Найбільше переселенців прийняли до себе Ковельський – 20 588 осіб та Луцький райони – 29 478 осіб.Багато людей прийняв і Володимирський район – майже 19 тисяч. Найменше – Камінь-Каширський район, що межує з Білоруссю – 6 069 осіб.Щодо кількості розселених ВПО в розрізі територіальних громад, то Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації такого моніторингу вже не здійснює. У травні «Сила правди» повідомляла, як на той момент розселилися внутрішні переселенці по громадах області.Цікаво, що за даними Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на 10 листопада нижча, ніж розселених: 60,5 проти 75,1 тисячі осіб. Станом на 12 грудня таких 60,2 проти 75,6 тисяч осіб.Серед районів найбільше людей зареєстровано у Луцькому (майже 9,7 тисячі осіб) та у Ковельському районах (9,5 тисячі). Трохи менше у Камінь-Каширському районі – понад 5,3 тисячі, найменше у Володимирському районі – 2 161 особа.Серед міст Волинської області найбільше зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Луцьку – 18 960, у м. Нововолинськ – понад 6,5 тисяч, у Ковелі – майже 5 тисяч, а в м. Володимир – 3,5 тисячі.▪️-2 161,▪️- 5 247,▪️- 9 552,▪️- 9 671,▪️- 3 438,▪️- 4 958,▪️- 18 960,▪️- 6 468,: 60 455.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію