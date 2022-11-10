Які райони Волині розселили найбільше внутрішньо переміщених осіб

Які райони Волині розселили найбільше внутрішньо переміщених осіб
З 24 лютого до 12 грудня у Волинській області розселили майже 75,6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них проживають у приватному секторі. Самі переселенці по області розподілилися непропорційно.

Дані про розселення внутрішньо переміщених осіб у Волинській області надали «Силі правди» у Департаменті соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації.

Станом на 12 грудня область розселила загалом 75 685 осіб.

За останній місяць на Волинь приїхало 545 переселенців. За даними про розміщення внутрішніх переселенців в області станом на 10 листопада, приблизно 1,3% (966 людей) оселилися в державних закладах освіти, решта проживає у приватному секторі.

Найбільше переселенців прийняли до себе Ковельський – 20 588 осіб та Луцький райони – 29 478 осіб.

Багато людей прийняв і Володимирський район – майже 19 тисяч. Найменше – Камінь-Каширський район, що межує з Білоруссю – 6 069 осіб.

Щодо кількості розселених ВПО в розрізі територіальних громад, то Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації такого моніторингу вже не здійснює. У травні «Сила правди» повідомляла, як на той момент розселилися внутрішні переселенці по громадах області.

Цікаво, що за даними Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної військової адміністрації кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на 10 листопада нижча, ніж розселених: 60,5 проти 75,1 тисячі осіб. Станом на 12 грудня таких 60,2 проти 75,6 тисяч осіб.

Серед районів найбільше людей зареєстровано у Луцькому (майже 9,7 тисячі осіб) та у Ковельському районах (9,5 тисячі). Трохи менше у Камінь-Каширському районі – понад 5,3 тисячі, найменше у Володимирському районі – 2 161 особа.

Серед міст Волинської області найбільше зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Луцьку – 18 960, у м. Нововолинськ – понад 6,5 тисяч, у Ковелі – майже 5 тисяч, а в м. Володимир – 3,5 тисячі.

Кількість розселених внутрішньо переміщених осіб у Волинській області станом на 10.11.2022 р.

▪️ Володимирський район -2 161,

▪️ Камінь-Каширський район - 5 247,

▪️ Ковельський район - 9 552,

▪️ Луцький район - 9 671,

▪️ м. Володимир - 3 438,

▪️ м. Ковель - 4 958,

▪️ м. Луцьк - 18 960,

▪️ м. Нововолинськ - 6 468,

Загалом: 60 455.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Ягодині» почала діяти електронна черга для вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
У Міноборони розповіли про додаткову мобілізацію в Україні наступного року
Сьогодні, 12:05
Які райони Волині розселили найбільше внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 11:50
Везли допомогу військовим на Житомирщину: на Волині рятувальники витягли з кювету авто волонтерів
Сьогодні, 11:35
Через знеструмлення у Луцьку змінили розклад руху тролейбусів
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
У Луцьку родина переселенців 18 днів жила в укритті. ВІДЕО У Луцьку родина переселенців 18 днів жила в укритті. ВІДЕО
28 листопад, 22:47
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
11 листопад, 19:19
Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць
27 жовтень, 15:20
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
27 жовтень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин отримав переохолодження і відморозив кінцівки
Сьогодні, 12:44
 0
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль, який з'їхав з дороги
Сьогодні, 12:30
 0
У «Ягодині» почала діяти електронна черга для вантажівок. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
У Міноборони розповіли про додаткову мобілізацію в Україні наступного року
Сьогодні, 12:05
 0
Які райони Волині розселили найбільше внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8