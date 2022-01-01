Українському народу вручили премію «За свободу думки»
Сьогодні, 14:56
14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки.
Про це пише Еспресо.
У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова "За свободу думки".
"Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року - народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності. Ми часто говоримо про демократію, свободу та цінності, ніби вони є якісь абстрактні поняття, які насправді не мають великого значення на практиці, але здатність голосувати та навіть читати незалежну журналістику, збиратися і говорити те, що ви хочете сказати в житті, жити й любити без наслідків, це те, що означає демократія, свобода та цінності - український народ теж на це заслуговує", - заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Відзнаку вручають за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства. Нагороду вручили українцям в особі президента, проте у номінації перелічені й мери, політики, державні діячі, представників громадянського суспільства.
На церемонії виступив й президент України Володимир Зеленський.
"Будь-яка спроба позбавити Європу України - це завжди злочин. Ми бачимо такий злочин зараз, терористичну війну Росії проти України та Європи. Це було й в минулому. Коли тепер ми переможемо, то переможемо так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України й свободи. Так, щоб намагань навіть не було застосувати геноцидну політику проти наших людей, як в Україні, так і всій Європі. Вважаю, це частину нашого обов'язку", - наголосив президент.
Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.
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Про це пише Еспресо.
У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова "За свободу думки".
"Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року - народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності. Ми часто говоримо про демократію, свободу та цінності, ніби вони є якісь абстрактні поняття, які насправді не мають великого значення на практиці, але здатність голосувати та навіть читати незалежну журналістику, збиратися і говорити те, що ви хочете сказати в житті, жити й любити без наслідків, це те, що означає демократія, свобода та цінності - український народ теж на це заслуговує", - заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Відзнаку вручають за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства. Нагороду вручили українцям в особі президента, проте у номінації перелічені й мери, політики, державні діячі, представників громадянського суспільства.
На церемонії виступив й президент України Володимир Зеленський.
"Будь-яка спроба позбавити Європу України - це завжди злочин. Ми бачимо такий злочин зараз, терористичну війну Росії проти України та Європи. Це було й в минулому. Коли тепер ми переможемо, то переможемо так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України й свободи. Так, щоб намагань навіть не було застосувати геноцидну політику проти наших людей, як в Україні, так і всій Європі. Вважаю, це частину нашого обов'язку", - наголосив президент.
Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.
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