У «Дії» оновили COVID-сертифікати: що змінилося

У «Дії» оновили COVID-сертифікати: що змінилося
Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.

Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".

"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.

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Теги: COVID-сертифікат, Дія
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