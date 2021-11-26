У «Дії» оновили COVID-сертифікати: що змінилося
Сьогодні, 15:53
Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.
Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".
"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.
Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".
"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.
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Коментарі 1
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