У «Дії» оновили COVID-сертифікати: що змінилося





Про це Михайло Федоров.



Тепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.



Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати".



"Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації оновило COVID-сертифікати в застосунку "Дія".Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїТепер у "Дії" можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини.Щоб згенерувати сертифікат, зайдіть у застосунок, натисніть "Послуги", виберіть "COVID-сертифікати" та клікніть "Отримати"."Через кілька хвилин сертифікат зʼявиться серед ваших документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", – каже очільник Мінцифри.

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