Чому травматичний пістолет ідеальний як засіб самозахисту*





Щоб це довести, порівняємо його можливості з іншими засобами самозахисту – газовими балончиками та електрошокерами (які дозволені цивільним) у різних аспектах та життєвих ситуаціях.



На що варто звертати увагу

Засіб, за допомогою якого його власник збирається відбитися від нападника, в ідеальному варіанті повинен відповідати кільком характеристикам, які в сукупності і визначають його ефективність. Розглянемо кожну з них окремо.



Здатність швидко завдати помірної короткочасної шкоди здоров'ю нападаючого

Гумова куля, випущена з травматичного пістолета, має дуже низьку зупиняючу дію, але здатна наносити великі і вкрай болючі гематоми. Декілька точних попадань зазвичай буває достатньо, щоб зупинити зловмисника, особливо якщо він легко одягнений.



Газовий балончик при точному влученні струменем ірританта в обличчя гарантовано і майже моментально зупинить зловмисника, завдавши сильного болю. Тоді зловмисник не зможе відразу розплющити очі.



Більшість пропонованих на ринку електрошокерів здатні завдати біль нападнику, але аж ніяк не того рівня, який є достатнім для припинення атаки. Тут не йдеться про моделі, що стріляють електродами. Їхня ефективність незрівнянно вища, але вони доступні лише правоохоронцям.



Нелетальність

Важливо, щоб засобом самозахисту було вкрай важко вбити людину або завдати їй важких поранень. Це значно знижує ризик жертви нападу потрапити за ґрати за перевищення меж необхідної самооборони.



При використанні травматичного пістолета на дистанції більше 3,5 метрів, не націлившись в пах, шию або голову, ви не зможете завдати зловмиснику смертельних поранень.



Газовий балончик ще безпечніший для здоров'я нападника в довготривалій перспективі, проте в поодиноких випадках подразнююча речовина може викликати опік очей, який пройде при стаціонарному лікуванні в лікарні за кілька днів.



Широко поширені недорогі електрошокери не здатні завдати відчутної шкоди здоров'ю людини.



Можливість відбити груповий напад

"Гумостріл" стандартного розміру, наприклад Форт-12Р кал. 9 мм PA має магазин великої ємності – 16 набоїв. Цієї кількості боєприпасів вистачить навіть при нападі двох-трьох зловмисників. Травматичні пістолети з ємними магазинами можна вибрати на сторінці



Струменевий газовий балончик вимагає точного попадання в обличчя нападника. Зробити це кільком зловмисникам одразу не вдасться. Аерозольний балончик дещо ефективніший для вирішення цього завдання, але доза подразнюючої речовини, отримана кожним учасником нападу, швидше за все, буде недостатньою для припинення атаки.



Електрошокер лише частково зможе допомогти під час групового нападу.



Здатність наносити уражаючу дію на відстані

Найбільш ефективна дистанція стрільби із травмату становить 5-7 метрів. На відміну від газового балончика, дальність струменя якого не перевищує 3-х метрів (а аерозольна "перцівка" ще й сильно піддається впливу вітру), власник "гумостріла" може тримати певну дистанцію від нападника.



Електрошокери, які дозволені для купівлі та носіння цивільними особами – це зброя ближнього бою, і її можна відібрати у жертви нападу. Крім того, противник при безпосередньому фізичному контакті зможе застосувати ніж або просто бути більш фізично підготовлений.



Можливість застосування у замкнутих просторах

Травмат, електрошокер та струменевий газовий балончик (з обережністю) можна застосовувати у замкнутих просторах. Аерозольним балончиком за таких умов користуватися заборонено, бо під дію хмари подразнюючої речовини може потрапити у тому числі його власник.



Зручність щоденного носіння

Газовий балончик знаходиться поза конкуренцією через свій маленький розмір. Його можна без особливих незручностей розташувати у кишені одягу.



Травматичний пістолет, якщо мова йде про моделі стандартного розміру, з набоями важить близько 800-900 г. Є й невеликі, легші травматичні спецпристрої, проте у них більш ніж у 2 рази менший боєзапас. Для того щоб носити травмат було зручно, можна купити кобуру, вибрати яку не складе труднощів, враховуючи їх великий асортимент на українському ринку аксесуарів до зброї.



Найбільш потужні електрошокери серед тих що дозволені для цивільних осіб, поміщаються у велику кишеню верхнього одягу або невелику жіночу сумку. Їхня вага, як правило, менше 500 г. Загалом, серйозних незручностей при постійному носінні вони не приносять.



Травматичний пістолет за сукупністю характеристик – найкращий варіант у якості засобу самозахисту, оскільки може швидко зупинити напад на безпечній дистанції для жертви атаки, не здатний завдати смертельних поранень, його застосування можливе проти групи нападників, у тому числі, у замкнутому просторі.



Проте сьогодні право на купівлю та носіння “гумострілу” мають не всі громадяни, а лише журналісти, співробітники правоохоронних органів, держслужбовці та деякі інші категорії, визначені у наказі МВС України №379 від 13.06.2000 р.

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