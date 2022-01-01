Україна повернула з полону ще 64 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 грудня

Завершуємо день добрими новинами. Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні,, ми писали про одруження військовослужбовця та повернення воїнів додому.Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:У Чернівцях волонтери організували весілля для військового за дві години.«Понеділок. Ранок. Забігаєі кричить: “Юль, біжи за фатином, зараз весілля буде”. 2 години — і щасливі наречені стали подружжям», — написала у фейсбуці волонтеркаГолова благодійного фонду «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова розповіла, що одружилисята. Волонтери оперативно облаштували весільні декорації та накрили святковий стіл.Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати майже 94 мільйони гривень. Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь".За словами міністра цифрової трансформації, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет.З початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб,▪️ танків ‒ 2 970 (+4) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 1 931 (+0) од,▪️ РСЗВ – 404 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,▪️ літаків – 281 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям -Волонтерка луцького штабу «Ангар»отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних сил Українита від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала Валянік у фейсбуці.14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки.Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР, генеральний секретар ООН, правозахисниця. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисерСеред командирів військових частин Росії, які потрапили до нового санкційного списку, і генерал-зрадник із Волині.14 грудня до Володимира прибув Вифлеємський вогонь миру. Зустріч польської та української делегацій відбулася на мості пункту пропуску «Устилуг-Зосін».За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.У Волинській області планують відкрити Координаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.​​Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).У Любешівській громаді продовжується робота щодо забезпечення державним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.