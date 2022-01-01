Україна повернула з полону ще 64 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 14 грудня
14 грудень, 23:23
Завершуємо день добрими новинами. Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні, 14 грудня, ми писали про одруження військовослужбовця та повернення воїнів додому.
Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:
Українські волонтери за дві години організували весілля військовому
У Чернівцях волонтери організували весілля для військового за дві години.
«Понеділок. Ранок. Забігає Катерина Пономарьова і кричить: “Юль, біжи за фатином, зараз весілля буде”. 2 години — і щасливі наречені стали подружжям», — написала у фейсбуці волонтерка Юлія Цуркан.
Голова благодійного фонду «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова розповіла, що одружилися Анастасія та Ігор. Волонтери оперативно облаштували весільні декорації та накрили святковий стіл.
Продаж браслетів із металу «Азовсталі» приніс Україні майже 94 мільйони: за ці кошти придбають дрони
Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати майже 94 мільйони гривень. Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь".
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет.
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
З початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб,
▪️ танків ‒ 2 970 (+4) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
▪️ РСЗВ – 404 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.
Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО
Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді.
Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Волонтерка луцького штабу «Ангар» Ольга Валянік отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка.
«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала Валянік у фейсбуці.
Українському народу вручили премію «За свободу думки»
14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки.
Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.
Велика Британія запровадила санкції проти волинянина
Серед командирів військових частин Росії, які потрапили до нового санкційного списку, і генерал-зрадник із Волині.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
14 грудня до Володимира прибув Вифлеємський вогонь миру. Зустріч польської та української делегацій відбулася на мості пункту пропуску «Устилуг-Зосін».
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.
На Волині відкриють центр з прав людини
У Волинській області планують відкрити Координаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.
Італія та Франція схвалили надання Україні системи ППО Mamba
Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
У Любешівській громаді продовжується робота щодо забезпечення державним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:
Українські волонтери за дві години організували весілля військовому
У Чернівцях волонтери організували весілля для військового за дві години.
«Понеділок. Ранок. Забігає Катерина Пономарьова і кричить: “Юль, біжи за фатином, зараз весілля буде”. 2 години — і щасливі наречені стали подружжям», — написала у фейсбуці волонтерка Юлія Цуркан.
Голова благодійного фонду «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова розповіла, що одружилися Анастасія та Ігор. Волонтери оперативно облаштували весільні декорації та накрили святковий стіл.
Продаж браслетів із металу «Азовсталі» приніс Україні майже 94 мільйони: за ці кошти придбають дрони
Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати майже 94 мільйони гривень. Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь".
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет.
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч солдатів
З початку повномасштабного вторгнення РФ уже втратила вже близько 96 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 96 000 (+740) осіб,
▪️ танків ‒ 2 970 (+4) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 5 937 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 931 (+0) од,
▪️ РСЗВ – 404 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
▪️ літаків – 281 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 592 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 562 (+13) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 171 (+1) од.
Україна повернула з полону 64 воїни ЗСУ. ФОТО
Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, а тепер їдуть додому.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав українцям - Мурекезі Суеді.
Волонтерка з Луцька отримала нагороду від Залужного
Волонтерка луцького штабу «Ангар» Ольга Валянік отримала нагороди від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та від командира 14-ої ОМБР імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка.
«Хоча на додатках до нагород від Валерія Залужного і Олександра Охріменка моє прізвище - це відзнаки усіх вас, хто допомагав, допомагає і буде допомагати нашим захисникам, наближаючи перемогу. Хтось може подумати - для чого ці нагороди зараз, війна ще ж не закінчена. Не погоджусь. Відзнаки показують, що ми все робимо правильно, хто що б не сказав», - написала Валянік у фейсбуці.
Українському народу вручили премію «За свободу думки»
14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки.
Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.
Велика Британія запровадила санкції проти волинянина
Серед командирів військових частин Росії, які потрапили до нового санкційного списку, і генерал-зрадник із Волині.
У Володимир привезли Вифлеємський вогонь миру: його передадуть військовим. ФОТО
14 грудня до Володимира прибув Вифлеємський вогонь миру. Зустріч польської та української делегацій відбулася на мості пункту пропуску «Устилуг-Зосін».
Працівники Луцькради купили 10 автомобілів для ЗСУ. ФОТО
За кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як одноденний заробіток, придбали 10 автомобілів для потреб ЗСУ.
На Волині відкриють центр з прав людини
У Волинській області планують відкрити Координаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
У Луцьку в перинатальному – нове укриття. ФОТО
Начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 14 грудня 2022 року, завітав у територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства, де оглянув нове укриття неонатального відділення, збудоване за кошти обласного бюджету.
Італія та Франція схвалили надання Україні системи ППО Mamba
Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
У Любешівській громаді продовжується робота щодо забезпечення державним житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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