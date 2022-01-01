Українські волонтери за дві години організували весілля військовому





Про це й фейсбуці розповіла волонтерка Юлія Цуркан,



Відомо, що одруження відбулося у приміщенні «Волонтерський рух Буковини».



«Понеділок. Ранок. Забігає Катерина Пономарьова і кричить: “Юль, біжи за фатином, зараз весілля буде”. 2 години — і щасливі наречені стали подружжям», — написала у фейсбуці волонтерка.



Голова благодійного фонду «Волонтерський рух Буковини» Катерина Пономарьова Анастасія та Ігор. Волонтери оперативно облаштували весільні декорації та накрили святковий стіл.





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