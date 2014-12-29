Новорічний стіл-2023 подорожчав майже на 44%





Про це



Експерти оцінювали вартість салатів, м'ясних і рибних продуктів, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. Так, три кілограми салату олів’є з ковбасою обійдуться у 281,71 грн — це на 41,9% більше, ніж під час святкування 2021 року.



Найдорожчими інгредієнтами буде ковбаса (115,45 грн за пів кілограма), зелений горошок (44,99 грн за 0,5 кг), шість яєць (44,40 грн), 200 г солоних огірків (34,80 грн) та 180 г майонезу (21,41 грн). За цибулю, моркву та картоплю доведеться у середньому заплатити загалом 20,66 грн.



На 2,5% більше буде коштувати півтора кілограма оселедця під шубою — 134,66 грн. Як і минулими роками, найдорожчим інгредієнтом буде філе оселедця — за 0,5 кг треба заплатити 100 грн (як і торік). Решта коштів піде на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю.



За підрахунками наукового центру, витрати на м'ясні продукти зросли удвічі. Загалом 2,5 кг м'ясних продуктів обійдуться у 871,45 грн. Пів кілограма ковбаси «Салямі» коштуватиме 250 грн, підчеревини копченої — 237 грн, свіжий биток зі свинини — 250 грн. М’ясо птиці на кінець року є найдешевшим серед інших видів, за кілограм курячого філе у середньому доведеться заплатити 134,45 грн.



Також 300 грамів твердого сиру обійдеться українцям у 114,17 грн, а пачка вершкового масла — 65,40 грн. Молочні продукти цьогоріч подорожчали на 30,8-52,2%.



Овочі загалом коштуватимуть 254,95 грн. Так, кілограм грибів коштувати 77,90 грн, а свіжих помідорів — 67 грн, пів кіло солодкого перцю та свіжих огірків коштуватиме 59,90 грн та 34,75 грн відповідно.



А фрукти обійдуться у 168,92 грн — це на 59,7% дорожче. Зокрема за два кілограми мандаринів доведеться заплатити 99,80 грн, а кілограм бананів — 58 грн.



Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн, а шоколадні цукерки — у середньому 185 грн за кілограм.



Подорожчали й напої. Наприклад, «Артемівське» ігристе вино обійдеться — у 140 грн, коньяк «Шабо» 5-річної витримки — 209 грн. Соки, вода, газовані напої коштуватимуть 104,11 грн.



Сім'ї, які можуть придбати делікатеси, додатково заплатять 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280 грн, а 200 г червоної риби — 245 грн. Тож вартість новорічного столу підвищиться до 3180,17 грн.



Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу складатиме 2933,77 грн, що на 38,2% дорожче ніж торік. А вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 3523,77 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська сім'я з чотирьох людей у середньому витратить 2655,17 грн на їжу для святкування 2023 року. Це на 43,9% більше, ніж торік.Про це інформує Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».Експерти оцінювали вартість салатів, м'ясних і рибних продуктів, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. Так, три кілограми салату олів’є з ковбасою обійдуться у 281,71 грн — це на 41,9% більше, ніж під час святкування 2021 року.Найдорожчими інгредієнтами буде ковбаса (115,45 грн за пів кілограма), зелений горошок (44,99 грн за 0,5 кг), шість яєць (44,40 грн), 200 г солоних огірків (34,80 грн) та 180 г майонезу (21,41 грн). За цибулю, моркву та картоплю доведеться у середньому заплатити загалом 20,66 грн.На 2,5% більше буде коштувати півтора кілограма оселедця під шубою — 134,66 грн. Як і минулими роками, найдорожчим інгредієнтом буде філе оселедця — за 0,5 кг треба заплатити 100 грн (як і торік). Решта коштів піде на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю.За підрахунками наукового центру, витрати на м'ясні продукти зросли удвічі. Загалом 2,5 кг м'ясних продуктів обійдуться у 871,45 грн. Пів кілограма ковбаси «Салямі» коштуватиме 250 грн, підчеревини копченої — 237 грн, свіжий биток зі свинини — 250 грн. М’ясо птиці на кінець року є найдешевшим серед інших видів, за кілограм курячого філе у середньому доведеться заплатити 134,45 грн.Також 300 грамів твердого сиру обійдеться українцям у 114,17 грн, а пачка вершкового масла — 65,40 грн. Молочні продукти цьогоріч подорожчали на 30,8-52,2%.Овочі загалом коштуватимуть 254,95 грн. Так, кілограм грибів коштувати 77,90 грн, а свіжих помідорів — 67 грн, пів кіло солодкого перцю та свіжих огірків коштуватиме 59,90 грн та 34,75 грн відповідно.А фрукти обійдуться у 168,92 грн — це на 59,7% дорожче. Зокрема за два кілограми мандаринів доведеться заплатити 99,80 грн, а кілограм бананів — 58 грн.Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн, а шоколадні цукерки — у середньому 185 грн за кілограм.Подорожчали й напої. Наприклад, «Артемівське» ігристе вино обійдеться — у 140 грн, коньяк «Шабо» 5-річної витримки — 209 грн. Соки, вода, газовані напої коштуватимуть 104,11 грн.Сім'ї, які можуть придбати делікатеси, додатково заплатять 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280 грн, а 200 г червоної риби — 245 грн. Тож вартість новорічного столу підвищиться до 3180,17 грн.Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу складатиме 2933,77 грн, що на 38,2% дорожче ніж торік. А вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 3523,77 грн.

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