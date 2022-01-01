У навчальних закладах Луцької громади облаштовують «пункти незламності»
Сьогодні, 08:18
У Луцькій громаді на випадок блекауту буде 70 пунктів обігріву в школах і дитсадках. Нині їх готують до роботи.
Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Суспільне 13 грудня побувало у ліцеї № 2 Луцька, де зараз діє один зі стаціонарних пунктів незламності.
У користування школі міськрада передала дизельний генератор, – розповів директор освітнього закладу Роман Поліщук. Говорить: за годину споживає 2,5 літри дизпалива і видає 6 кіловатів електроенергії.
«Для пункту незламності його буде легко на всі потреби вистачати, зокрема, на освітлення і навіть на невелику теплову гармату», – каже Роман Поліщук.
«Пункт незламності» облаштували в підвалі школи. Сюди провели інтернет, а в укритті встановили дві печі-буржуйки та завезли дрова. Зі слів Романа Поліщука, на випадок блекауту вже розробили графік чергування.
«Тільки нам ці пічки привезли – відразу, в той же день, приходили ввечері люди і цікавилися, чи можна зарядити телефони і інші питання. Після оголошення блекауту міським головою ми відразу починаємо працювати», – зазначив директор ліцею.
Коли у школі не було електрики через аварійне відключення, в області оголосили повітряну тривогу. Учнів та персонал евакуювали до укриття. Генератор забезпечив освітлення.
Під час тривоги діти харчуються в укритті: гарячий обід носять із їдальні.
Через часті вимкнення електроенергії завідувачка їдальні Оксана Парфенюк приходить на роботу о пів на шосту ранку. Інакше, додає, не встигне зготувати обіди для дітей.
«Дасть Бог, все буде добре, щоб все налагодилося, а ми будемо робити все для того, щоб діти були не голодні», – зазначила працівниця шкільної кухні.
Окрім цього, в Луцьку діє два мобільні пункти незламності, що встановлені на Театральному майдані та Площі Героїв Майдану біля РАЦСу. Від кінця листопада пункти незламності ДСНС у Луцьку відвідали понад 9,5 тисяч людей, – розповів речник рятувальників Володимир Нестеров.
Приходять сюди лучани і погрітися, і підзарядити ґаджети. Зі слів рятувальника Олександра Якимчука, все залежить від ситуації в місті та наявності світла у домівках.
«Можуть взагалі за день не знайти, або буває таке, що багато людей приходить із своїми потребами. Коли світло зникає – можуть прийти зі своїми чайниками, телефонами підзарядити, зібратися навіть на роботу», – додав рятувальник.
Коли запрацюють «пункти незламності» в школах і дитсадках і скільки готові будуть прийняти людей, директор міського департаменту освіти Віталій Бондар не сказав.
За даними синоптикині Світлани Дриганюк, цієї ночі з 13 на 14 грудня на Волині очікують до 12 градусів морозу.
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Про це розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Суспільне 13 грудня побувало у ліцеї № 2 Луцька, де зараз діє один зі стаціонарних пунктів незламності.
У користування школі міськрада передала дизельний генератор, – розповів директор освітнього закладу Роман Поліщук. Говорить: за годину споживає 2,5 літри дизпалива і видає 6 кіловатів електроенергії.
«Для пункту незламності його буде легко на всі потреби вистачати, зокрема, на освітлення і навіть на невелику теплову гармату», – каже Роман Поліщук.
«Пункт незламності» облаштували в підвалі школи. Сюди провели інтернет, а в укритті встановили дві печі-буржуйки та завезли дрова. Зі слів Романа Поліщука, на випадок блекауту вже розробили графік чергування.
«Тільки нам ці пічки привезли – відразу, в той же день, приходили ввечері люди і цікавилися, чи можна зарядити телефони і інші питання. Після оголошення блекауту міським головою ми відразу починаємо працювати», – зазначив директор ліцею.
Коли у школі не було електрики через аварійне відключення, в області оголосили повітряну тривогу. Учнів та персонал евакуювали до укриття. Генератор забезпечив освітлення.
Під час тривоги діти харчуються в укритті: гарячий обід носять із їдальні.
Через часті вимкнення електроенергії завідувачка їдальні Оксана Парфенюк приходить на роботу о пів на шосту ранку. Інакше, додає, не встигне зготувати обіди для дітей.
«Дасть Бог, все буде добре, щоб все налагодилося, а ми будемо робити все для того, щоб діти були не голодні», – зазначила працівниця шкільної кухні.
Окрім цього, в Луцьку діє два мобільні пункти незламності, що встановлені на Театральному майдані та Площі Героїв Майдану біля РАЦСу. Від кінця листопада пункти незламності ДСНС у Луцьку відвідали понад 9,5 тисяч людей, – розповів речник рятувальників Володимир Нестеров.
Приходять сюди лучани і погрітися, і підзарядити ґаджети. Зі слів рятувальника Олександра Якимчука, все залежить від ситуації в місті та наявності світла у домівках.
«Можуть взагалі за день не знайти, або буває таке, що багато людей приходить із своїми потребами. Коли світло зникає – можуть прийти зі своїми чайниками, телефонами підзарядити, зібратися навіть на роботу», – додав рятувальник.
Коли запрацюють «пункти незламності» в школах і дитсадках і скільки готові будуть прийняти людей, директор міського департаменту освіти Віталій Бондар не сказав.
За даними синоптикині Світлани Дриганюк, цієї ночі з 13 на 14 грудня на Волині очікують до 12 градусів морозу.
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