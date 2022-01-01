У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»
Сьогодні, 08:47
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в складському боксі поруч із із супермаркетом «Сільпо».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі в Луцьку на вулиці Конякіна надійшло до служби 101 о 01:02.
Підрозділ вогнеборців 25-і Державної пожежно-рятувальної частини першими прибули на виклик у своєму районі виїзду - на той час пожежа вже набрала розвитку і на допомогу через декілька хвилин прибула чергова вата 1-і ДПРЧ та відділення 2-і ДПРЧ м. Луцька.
На гасіння полум’я подано загалом 4 водяних стволи,
рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму та продуктів горіння.
Завдяки оперативним діям вдалось недопустити поширення полум'я на порядрозташовану споруду торгового об'єкту.
Пожежу локалізовано о 01:39, ліквідація зафіксована о 02:05.
Ймовірна причина пожежі - встановлюється, на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.
Вогнем пошкоджено покрівля та перекриття, будівельні матеріали.
Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі в Луцьку на вулиці Конякіна надійшло до служби 101 о 01:02.
Підрозділ вогнеборців 25-і Державної пожежно-рятувальної частини першими прибули на виклик у своєму районі виїзду - на той час пожежа вже набрала розвитку і на допомогу через декілька хвилин прибула чергова вата 1-і ДПРЧ та відділення 2-і ДПРЧ м. Луцька.
На гасіння полум’я подано загалом 4 водяних стволи,
рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму та продуктів горіння.
Завдяки оперативним діям вдалось недопустити поширення полум'я на порядрозташовану споруду торгового об'єкту.
Пожежу локалізовано о 01:39, ліквідація зафіксована о 02:05.
Ймовірна причина пожежі - встановлюється, на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.
Вогнем пошкоджено покрівля та перекриття, будівельні матеріали.
Постраждалих немає.
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