У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в складському боксі поруч із із супермаркетом «Сільпо».Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі в Луцьку на вулиці Конякіна надійшло до служби 101 о 01:02.Підрозділ вогнеборців 25-і Державної пожежно-рятувальної частини першими прибули на виклик у своєму районі виїзду - на той час пожежа вже набрала розвитку і на допомогу через декілька хвилин прибула чергова вата 1-і ДПРЧ та відділення 2-і ДПРЧ м. Луцька.На гасіння полум’я подано загалом 4 водяних стволи,рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму та продуктів горіння.Завдяки оперативним діям вдалось недопустити поширення полум'я на порядрозташовану споруду торгового об'єкту.Пожежу локалізовано о 01:39, ліквідація зафіксована о 02:05.Ймовірна причина пожежі - встановлюється, на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.Вогнем пошкоджено покрівля та перекриття, будівельні матеріали.Постраждалих немає.