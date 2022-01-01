У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в складському боксі поруч із із супермаркетом «Сільпо».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі в Луцьку на вулиці Конякіна надійшло до служби 101 о 01:02.

Підрозділ вогнеборців 25-і Державної пожежно-рятувальної частини першими прибули на виклик у своєму районі виїзду - на той час пожежа вже набрала розвитку і на допомогу через декілька хвилин прибула чергова вата 1-і ДПРЧ та відділення 2-і ДПРЧ м. Луцька.

На гасіння полум’я подано загалом 4 водяних стволи,
рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму та продуктів горіння.
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

Завдяки оперативним діям вдалось недопустити поширення полум'я на порядрозташовану споруду торгового об'єкту.
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

Пожежу локалізовано о 01:39, ліквідація зафіксована о 02:05.

Ймовірна причина пожежі - встановлюється, на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

Вогнем пошкоджено покрівля та перекриття, будівельні матеріали.
Постраждалих немає.
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»
У Луцьку горів склад поруч із супермаркетом «Сільпо»

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Теги: Луцьк, пожежа, склад, Сільпо
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