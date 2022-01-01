У Київській області та над столицею ППО збили 13 дронів-«шахедів». ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кличко.



"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів", - йдеться в повідомленні.



Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 13 "Шахедів".



Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко



"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - написав він у телеграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 14 грудня, українська ППО збила 11 ворожих дронів-камікадзе Shahed над Київською областю та столицею.Про це повідомив Київський міський голова"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів", - йдеться в повідомленні.Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 13 "Шахедів".Згодом заступник керівника Офісу президента повідомив , що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється."Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - написав він у телеграмі.

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