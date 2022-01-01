У Київській області та над столицею ППО збили 13 дронів-«шахедів». ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:55
Сьогодні вранці, 14 грудня, українська ППО збила 11 ворожих дронів-камікадзе Shahed над Київською областю та столицею.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів", - йдеться в повідомленні.
Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 13 "Шахедів".
Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.
"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - написав він у телеграмі.
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Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів", - йдеться в повідомленні.
Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 13 "Шахедів".
Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.
"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - написав він у телеграмі.
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