У Київській області та над столицею ППО збили 13 дронів-«шахедів». ОНОВЛЕНО

У Київській області та над столицею ППО збили 13 дронів-«шахедів». ОНОВЛЕНО
Сьогодні вранці, 14 грудня, українська ППО збила 11 ворожих дронів-камікадзе Shahed над Київською областю та столицею.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 13 "Шахедів".

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Інформація щодо жертв уточнюється.

"Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок", - написав він у телеграмі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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