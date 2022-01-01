Психотерапія онлайн: які її переваги*





Новітні технології дають можливість випробувати таку послугу, як



Переваги психотерапії онлайн

Консультування психотерапевтом через відеозв’язок має немало плюсів: деякі з них клієнт помітить одразу, а інші стануть очевидними трохи пізніше. В будь-якому випадку можна провести 1 чи 2 пробних консультацій, аби зрозуміти, наскільки підходить особисто вам формат дистанційних консультацій.



Головні плюси

З першого ж сеансу зрозумілі такі переваги психотерапії онлайн:



- відсутність необхідності їхати в інший район міста, що значно економить час і допомагає зберегти душевну рівновагу;



- відчуття комфорту і захищеності, яке дає знаходження у знайомій домашній обстановці;



- можливість обирати спеціаліста за освітою і досвідом, а не місцеперебуванням.



Ці переваги допоможуть зосередитися на головному, не витрачаючи сили на другорядне.



Важливий бонус

Можливість консультування з психотерапевтом онлайн дає великий бонус. Не обов’язково самостійно шукати спеціаліста, який займається пропрацюванням певних проблем, підійде за вартістю консультацій тощо. Так, платформа Pleso об’єднала більш ніж 50 психотерапевтів різної спеціалізації. Підібрати найбільш ефективного саме для вас допоможе спеціально розроблена анкета, на заповнення якої піде не більше 2 хвилин.



Які питання вирішує психотерапевт онлайн

Все, що може допомогти вирішити спеціаліст під час особистої зустрічі, є можливим для психотерапевта по той бік екрана комп'ютера чи телефона. При консультаціях онлайн спеціаліст допоможе прийняти себе, пройти життєві випробування, подолати стрес, знайти спокій і радість життя.



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