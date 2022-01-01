«Укрзалізниця» запустила 11 потягів до Угорщини





Про це



Оновлені рейси до Угорщини:



• № 31 Мукачево — Будапешт, щоденно з Мукачева о 16:30, Чоп 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) 22:14/22:15, Будапешт- Ньюгати о 22:37;



• № 34/33 Будапешт — Мукачево, щоденно з Будапешта-Ньюгати о 07:23, Феріхегі (аеропорт) 07:42/07:43, Чоп 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30.



(Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття Будапешт-Ньюгати о 18:37);



• № 140 Відень — Захонь — Чоп та № 149 Чоп — Захонь — Відень;



Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою по Захоні.



Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва).



Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня о 11:21.



• № 6280/6281 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправленням із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, зворотно з Чопа о 05:29, прибуття в Захонь о 04:47;



• № 6282/6283 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправленням із Захоні о 06:34, прибуття Чоп о 07:52, зворотно з Чопа о 08:22, прибуття Захонь о 07:40;



• № 6284 Дебрецен — Мукачево щоденно відправленням із Дебрецена о 05:58 через Н’їредьхазу та Кішварду, прибуття до Чопа о 09:53, прибуття до Мукачева об 11:33;



• № 6285 Чоп — Захонь щоденно відправленням із Чопа о 10:25, прибуття Захонь о 09:43;



• № 6286/6287 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправленням із Захоні о 14:24, прибуття Чоп о 15:42, зворотно із Чопа о 16:12, прибуття Захонь 15:30;



• № 6288/6289 Захонь — Чоп — Захонь щоденно відправленням із Захоні о 18:37, прибуття Чоп о 19:55, зворотно з Чопа о 20:25, прибуття Захонь 19:43;



• № 6290/6291 Захонь — Чоп — Захонь відправленням із Захоні о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59, зворотно з Чопа о 22:29, прибуття до Захоні о 21:47 щоденно;



• № 749/140 Київ — Будапешт (у складі безпересадкових вагонів Київ — Відень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 12 грудня «Укрзалізниця» запустила 11 оновлених сполучень з Угорщиною.Про це повідомили у пресслужбі компанії., щоденно з Мукачева о 16:30, Чоп 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) 22:14/22:15, Будапешт- Ньюгати о 22:37;, щоденно з Будапешта-Ньюгати о 07:23, Феріхегі (аеропорт) 07:42/07:43, Чоп 13:40/14:20, прибуття до Мукачева о 15:30.(Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт 18:14/18:15, прибуття Будапешт-Ньюгати о 18:37);таЦі рейси щоденні, з миттєвою пересадкою по Захоні.Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва).Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня о 11:21.щоденно відправленням із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, зворотно з Чопа о 05:29, прибуття в Захонь о 04:47;щоденно відправленням із Захоні о 06:34, прибуття Чоп о 07:52, зворотно з Чопа о 08:22, прибуття Захонь о 07:40;щоденно відправленням із Дебрецена о 05:58 через Н’їредьхазу та Кішварду, прибуття до Чопа о 09:53, прибуття до Мукачева об 11:33;щоденно відправленням із Чопа о 10:25, прибуття Захонь о 09:43;щоденно відправленням із Захоні о 14:24, прибуття Чоп о 15:42, зворотно із Чопа о 16:12, прибуття Захонь 15:30;щоденно відправленням із Захоні о 18:37, прибуття Чоп о 19:55, зворотно з Чопа о 20:25, прибуття Захонь 19:43;відправленням із Захоні о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59, зворотно з Чопа о 22:29, прибуття до Захоні о 21:47 щоденно;(у складі безпересадкових вагонів Київ — Відень).

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