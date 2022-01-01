Продаж браслетів із металу «Азовсталі» приніс Україні майже 94 мільйони: за ці кошти придбають дрони





Про це Михайло Федоров у телеграмі.



За словами міністра, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет.







"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", — зазначив Федоров.



Очільник Мінцифри висловив подяку партнерам — ювелірному дому Sova, компаніям Метінвест, Нова пошта та Rozetka — за "спільну і дуже важливу роботу". "Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони", — додав він.



Як повідомлялося, проєкт "Азовсталь. Символ незламності" був запущений у жовтні в межах платформи United24 і передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом "Азовсталь".



Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для Чорнобильської атомної електростанції. Після повномасштабного вторгнення росії листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, виявився одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники та захисниці Маріуполя.



Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України – розробив ювелірний дім SOVA.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати близько 94 мільйонів гривень.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїу телеграмі.За словами міністра, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет."Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", — зазначив Федоров.Очільник Мінцифри висловив подяку партнерам — ювелірному дому Sova, компаніям Метінвест, Нова пошта та Rozetka — за "спільну і дуже важливу роботу". "Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони", — додав він.Як повідомлялося, проєкт "Азовсталь. Символ незламності" був запущений у жовтні в межах платформи United24 і передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом "Азовсталь".Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для Чорнобильської атомної електростанції. Після повномасштабного вторгнення росії листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, виявився одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники та захисниці Маріуполя.Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України – розробив ювелірний дім SOVA.

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