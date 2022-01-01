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Продаж браслетів із металу «Азовсталі» приніс Україні майже 94 мільйони: за ці кошти придбають дрони

Продаж браслетів із металу «Азовсталі» приніс Україні майже 94 мільйони: за ці кошти придбають дрони
Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати близько 94 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

За словами міністра, вказані кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого у світі флоту морських дронів, який захищатиме Україну від ворожих ракет.



"Всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Вони об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу", — зазначив Федоров.

Очільник Мінцифри висловив подяку партнерам — ювелірному дому Sova, компаніям Метінвест, Нова пошта та Rozetka — за "спільну і дуже важливу роботу". "Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони", — додав він.

Як повідомлялося, проєкт "Азовсталь. Символ незламності" був запущений у жовтні в межах платформи United24 і передбачав благодійний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу, виробленої заводом "Азовсталь".

Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату "Азовсталь". Саме з такого сплаву у 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му – новий саркофаг для Чорнобильської атомної електростанції. Після повномасштабного вторгнення росії листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, виявився одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники та захисниці Маріуполя.

Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України – розробив ювелірний дім SOVA.

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Теги: БПЛА, благодійність, Азовсталь
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