У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО





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Приміщення зазнало кардинальних змін – тепер це сучасне відділення, що відповідає усім новітнім вимогам.



Хірургічне відділення територіального медичного відділення, що розміщене на п’ятому поверсі, межує з реанімацією, де також уже завершуються ремонтні роботи. Як розповіла генеральна директорка ТМО Тетяна Ващук, відділення розраховане на 70 пацієнтів.







Палати у відділенні світлі, просторі, обладнані спеціальними функціональними ліжками, до кожного з яких підведений кисень та кнопки виклику медперсоналу. Сигнал про виклик одразу ж транслюється на моніторі, що знаходиться на стійці посту медичної сестри.







У маніпуляційній та двох перев’язувальних кабінетах встановлене необхідне медичне обладнання для усіх лікарських процедур: сучасні операційні електростоли, операційні лампи, процедурні столики, кушетки, хірургічний інструментарій тощо. У відділенні працюватимуть професійні медичні кадри серед яких досвідчені лікарі, медичні сестри та інтерни. Про їхній комфорт тут також подбали, облаштувавши належним чином службові відділення та ординаторську.







Окрім того, для потреб людей з інвалідністю у відділенні облаштували окремий санвузол, що відповідає усім вимогам доступності. Вартість ремонтних робіт у відділенні площею близько 550 метрів квадратних, склала 3,6 мільйона гривень, а разом з усім обладнанням 12,3 мільйона, з яких 5,1 мільйона гривень – це кошти місцевого бюджету.



«Спільно з керівництвом медзакладу продовжуємо працювати над розвитком ТМО. Завдяки роботі, проведеній упродовж останніх двох років, наша лікарня поступово стає сучасним медичним закладом з високим рівнем обслуговування. Уже зараз кардинальні зміни помітні неозброєним оком, адже у ТМО відремонтовано терапевтичне й створене нове інфекційне відділення, оновлено операційний блок та розпочато будівництво приймального відділення. Усе це разом із новітнім обладнанням й професійними лікарями сприяє підвищенню якості медичних послуг та допомагає претендувати на право отримати статус кластерної лікарні», – зазначив міський голова Ігор Пальонка.



Генеральна директорка КП «Володимирське ТМО» Тетяна Ващук подякувала очільнику громади за підтримку у реалізації чергового значущого для медичного закладу проєкту та зазначила, що на цьому робота не припиняється, адже головним завданням, яке ставить перед собою, є створення комфортних умов для праці медиків та перебування пацієнтів у стінах закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. Ремонтні роботи тривали три місяці.Про це повідомляє Володимирська міська рада у фейсбуці.Приміщення зазнало кардинальних змін – тепер це сучасне відділення, що відповідає усім новітнім вимогам.Хірургічне відділення територіального медичного відділення, що розміщене на п’ятому поверсі, межує з реанімацією, де також уже завершуються ремонтні роботи. Як розповіла генеральна директорка ТМО, відділення розраховане на 70 пацієнтів.Палати у відділенні світлі, просторі, обладнані спеціальними функціональними ліжками, до кожного з яких підведений кисень та кнопки виклику медперсоналу. Сигнал про виклик одразу ж транслюється на моніторі, що знаходиться на стійці посту медичної сестри.У маніпуляційній та двох перев’язувальних кабінетах встановлене необхідне медичне обладнання для усіх лікарських процедур: сучасні операційні електростоли, операційні лампи, процедурні столики, кушетки, хірургічний інструментарій тощо. У відділенні працюватимуть професійні медичні кадри серед яких досвідчені лікарі, медичні сестри та інтерни. Про їхній комфорт тут також подбали, облаштувавши належним чином службові відділення та ординаторську.Окрім того, для потреб людей з інвалідністю у відділенні облаштували окремий санвузол, що відповідає усім вимогам доступності. Вартість ремонтних робіт у відділенні площею близько 550 метрів квадратних, склала 3,6 мільйона гривень, а разом з усім обладнанням 12,3 мільйона, з яких 5,1 мільйона гривень – це кошти місцевого бюджету.«Спільно з керівництвом медзакладу продовжуємо працювати над розвитком ТМО. Завдяки роботі, проведеній упродовж останніх двох років, наша лікарня поступово стає сучасним медичним закладом з високим рівнем обслуговування. Уже зараз кардинальні зміни помітні неозброєним оком, адже у ТМО відремонтовано терапевтичне й створене нове інфекційне відділення, оновлено операційний блок та розпочато будівництво приймального відділення. Усе це разом із новітнім обладнанням й професійними лікарями сприяє підвищенню якості медичних послуг та допомагає претендувати на право отримати статус кластерної лікарні», – зазначив міський головаГенеральна директорка КП «Володимирське ТМО» Тетяна Ващук подякувала очільнику громади за підтримку у реалізації чергового значущого для медичного закладу проєкту та зазначила, що на цьому робота не припиняється, адже головним завданням, яке ставить перед собою, є створення комфортних умов для праці медиків та перебування пацієнтів у стінах закладу.

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