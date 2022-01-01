У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО

У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО
У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. Ремонтні роботи тривали три місяці.

Про це повідомляє Володимирська міська рада у фейсбуці.

Приміщення зазнало кардинальних змін – тепер це сучасне відділення, що відповідає усім новітнім вимогам.

Хірургічне відділення територіального медичного відділення, що розміщене на п’ятому поверсі, межує з реанімацією, де також уже завершуються ремонтні роботи. Як розповіла генеральна директорка ТМО Тетяна Ващук, відділення розраховане на 70 пацієнтів.

У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО


Палати у відділенні світлі, просторі, обладнані спеціальними функціональними ліжками, до кожного з яких підведений кисень та кнопки виклику медперсоналу. Сигнал про виклик одразу ж транслюється на моніторі, що знаходиться на стійці посту медичної сестри.

У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО


У маніпуляційній та двох перев’язувальних кабінетах встановлене необхідне медичне обладнання для усіх лікарських процедур: сучасні операційні електростоли, операційні лампи, процедурні столики, кушетки, хірургічний інструментарій тощо. У відділенні працюватимуть професійні медичні кадри серед яких досвідчені лікарі, медичні сестри та інтерни. Про їхній комфорт тут також подбали, облаштувавши належним чином службові відділення та ординаторську.

У Володимирському ТМО оновили хірургічне відділення. ФОТО


Окрім того, для потреб людей з інвалідністю у відділенні облаштували окремий санвузол, що відповідає усім вимогам доступності. Вартість ремонтних робіт у відділенні площею близько 550 метрів квадратних, склала 3,6 мільйона гривень, а разом з усім обладнанням 12,3 мільйона, з яких 5,1 мільйона гривень – це кошти місцевого бюджету.

«Спільно з керівництвом медзакладу продовжуємо працювати над розвитком ТМО. Завдяки роботі, проведеній упродовж останніх двох років, наша лікарня поступово стає сучасним медичним закладом з високим рівнем обслуговування. Уже зараз кардинальні зміни помітні неозброєним оком, адже у ТМО відремонтовано терапевтичне й створене нове інфекційне відділення, оновлено операційний блок та розпочато будівництво приймального відділення. Усе це разом із новітнім обладнанням й професійними лікарями сприяє підвищенню якості медичних послуг та допомагає претендувати на право отримати статус кластерної лікарні», – зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Генеральна директорка КП «Володимирське ТМО» Тетяна Ващук подякувала очільнику громади за підтримку у реалізації чергового значущого для медичного закладу проєкту та зазначила, що на цьому робота не припиняється, адже головним завданням, яке ставить перед собою, є створення комфортних умов для праці медиків та перебування пацієнтів у стінах закладу.


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Теги: Володимирське ТМО, ремонт
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