Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 мільйонів гривень

Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.



Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Їхня загальна вартість становить більше ніж 440 млн грн.



Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.



Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.



Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.



Нагадаємо, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ



Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).



Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Заходи проводять співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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