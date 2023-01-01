У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО

У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО
В одній з луцьких багатоповерхівок трапилась пожежа, причиною якої може бути витік газу.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.

Інцидент трапився у квартирі на 5 поверсі на вул. Кравчука, 3.

За словами очевидців, причиною пожежі став витік газу.

На місці працюють 3 пожежних авто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО


Відомо, що в квартирі загорілись меблі.

Усі деталі – згодом.

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Теги: пожежа, Луцьк
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