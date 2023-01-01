У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО





Про це повідомляє



Інцидент трапився у квартирі на 5 поверсі на вул. Кравчука, 3.



За словами очевидців, причиною пожежі став витік газу.



На місці працюють 3 пожежних авто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.



Відомо, що в квартирі загорілись меблі.



Усі деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній з луцьких багатоповерхівок трапилась пожежа, причиною якої може бути витік газу.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на свідчення очевидців.Інцидент трапився у квартирі на 5 поверсі на вул. Кравчука, 3.За словами очевидців, причиною пожежі став витік газу.На місці працюють 3 пожежних авто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.Відомо, що в квартирі загорілись меблі.Усі деталі – згодом.

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