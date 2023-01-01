У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО
Сьогодні, 23:15
В одній з луцьких багатоповерхівок трапилась пожежа, причиною якої може бути витік газу.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Інцидент трапився у квартирі на 5 поверсі на вул. Кравчука, 3.
За словами очевидців, причиною пожежі став витік газу.
На місці працюють 3 пожежних авто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Відомо, що в квартирі загорілись меблі.
Усі деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на свідчення очевидців.
Інцидент трапився у квартирі на 5 поверсі на вул. Кравчука, 3.
За словами очевидців, причиною пожежі став витік газу.
На місці працюють 3 пожежних авто. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Відомо, що в квартирі загорілись меблі.
Усі деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня
Сьогодні, 23:26
У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці, горить квартира. ФОТО
Сьогодні, 23:15
Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Медіа