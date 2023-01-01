Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО





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Старий автомобіль бригаді передали бійці Державної служби надзвичайних ситуацій з Рожища. Грошима для модернізації авто допомогли волонтери з Волинської і Тернопільської областей.



Бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на дизельний від вантажівки "Mercedes". Також встановили башту від підбитого на сході України російського БТР-80. З’явилася можливість встановити потужніший великокаліберний кулемет із сучасним прицілом, прорізали та встановити двоє бокових дверей.



Автомобіль "Вовкулака" вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Модернізацію старої бронетехніки вирішили поставити на потік. Вже тривають роботи зі створення "Вовкулаки" другого і третього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 100-ої волинської бригади тероборони переробили стару бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну машину бронетехніки, яку назвали "Вовкулакою".Про це повідомляє Суспільне у своєму сюжеті.Старий автомобіль бригаді передали бійці Державної служби надзвичайних ситуацій з Рожища. Грошима для модернізації авто допомогли волонтери з Волинської і Тернопільської областей.Бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на дизельний від вантажівки "Mercedes". Також встановили башту від підбитого на сході України російського БТР-80. З’явилася можливість встановити потужніший великокаліберний кулемет із сучасним прицілом, прорізали та встановити двоє бокових дверей.Автомобіль "Вовкулака" вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Модернізацію старої бронетехніки вирішили поставити на потік. Вже тривають роботи зі створення "Вовкулаки" другого і третього.

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