На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук





Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міська об'єднана територіальна громада.



За свободу та територіальну цілінсість України віддав своє жииття житель села Мала Глуша – Михальчук Михайло Михайлович, 1973 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області 22 березня 2023 року.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув ще один волинянин.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міська об'єднана територіальна громада.За свободу та територіальну цілінсість України віддав своє жииття житель села Мала Глуша –, 1973 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області 22 березня 2023 року.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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