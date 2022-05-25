На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук

На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук
Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув ще один волинянин.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міська об'єднана територіальна громада.

За свободу та територіальну цілінсість України віддав своє жииття житель села Мала Глуша – Михальчук Михайло Михайлович, 1973 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області 22 березня 2023 року.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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Теги: війна, росія, Волинь, загибель, Мала Глуша
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На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук
Сьогодні, 20:19
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