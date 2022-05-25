На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук
Сьогодні, 20:19
Під час виконання бойового завдання із захисту України загинув ще один волинянин.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міська об'єднана територіальна громада.
За свободу та територіальну цілінсість України віддав своє жииття житель села Мала Глуша – Михальчук Михайло Михайлович, 1973 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області 22 березня 2023 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської міська об'єднана територіальна громада.
За свободу та територіальну цілінсість України віддав своє жииття житель села Мала Глуша – Михальчук Михайло Михайлович, 1973 року народження. Життя бійця обірвалося внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області 22 березня 2023 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
Деталі зустрічі солдата на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині загинув військовий з Волині Михайло Михальчук
Сьогодні, 20:19
Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На відновлення України знадобиться понад 400 мільярдів доларів
Сьогодні, 19:22
Медіа