Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 24 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +17°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +17°.
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