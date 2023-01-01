Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
У п'ятницю, 24 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +11° до +17°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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