На Волині склали присягу прикордонники, які нещодавно почали службу. ФОТО

В управлінні Волинського загону прикордонники, які нещодавно вступили на військову службу, склали присягу на вірність Україні.Кожен із них обрав для себе почесну місію – обороняти нашу країну, захищати її територіальну цілісність та непорушність державних кордонів, - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.«Попереду нелегкий шлях, але впевнений, що ми його пройдемо з честю. Уже зовсім скоро виженемо окупанта з української землі та здобудемо Перемогу», - каже 19-річний волинянин Сергій Киричук. Нині він разом із побратимами присягнули сумлінно та чесно виконувати свій військовий обов’язок і ніколи не зрадити українському народові.З важливим днем у їхньому житті прикордонників привітав заступник начальника загону з персоналу Анатолій Щербак. А на завершення урочистостей напутнє слово новобранцям сказав капелан протоієрей Михайло Хімчак. Поблагословив хлопців на подальшу службу та окропив їх освяченою водою.Нагадуємо, що триває набір громадян на військову службу в підрозділи Волинського прикордонного загону. А охочі приєднатися до «Гвардії наступу», зокрема бригади «Сталевий кордон», відповідні заявки можуть подати до кінця березня. Детальніше за телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.