Фінляндія передасть Україні три танки для розмінування Leopard 2R
Сьогодні, 22:57
Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Вартість нового пакету допомоги - 161 млн євро. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 млн євро.
У рамках 14 пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Leopard 2R, інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечать навчання для українських фахівців на Leopard 2R.
З міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета, а також терміни доставки.
"З точки зору оборонної боротьби України вся матеріальна допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій атаці Росії", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Вартість нового пакету допомоги - 161 млн євро. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 млн євро.
У рамках 14 пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Leopard 2R, інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечать навчання для українських фахівців на Leopard 2R.
З міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета, а також терміни доставки.
"З точки зору оборонної боротьби України вся матеріальна допомога є життєво необхідною. Ми й надалі рішуче підтримуватимемо Україну у протидії жорстокій атаці Росії", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
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