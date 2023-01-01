Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня

Жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд ЗВО.Тренер командирозповів присутнім про перебіг турніру. За його словами, фінальний матч проти Українського державного університету (Київ) був драматичним і завершився перемогою столичних гравчинь у серії пенальті. Тим не менш, футзалістки Університету налаштовані взяти реванш наступного року.Учениця Володимирської художньої школи ім. М. Рокицькогоздобула золото у японському 30-му Міжнародному конкурсі дитячих малюнків Асоціації «Ie-no-hikari».МОЗ спільно з Міністерством енергетики України розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. За словами міністра охорони здоров’я, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу.Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 168 150 (+660) осіб,• танків – 3 570 (+13) од,• бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,• артилерійських систем – 2 608 (+19) од,• РСЗВ – 511 (+2) од,• засобів ППО – 273 (+1) од,• літаків – 305 (+0) од,• гелікоптерів – 290 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),• крилатих ракет – 909 (+0) од,• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,• спеціальної техніки – 273 (+3).На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти – це пшениця.Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.Бійці 100-ої волинської бригади тероборони переробили стару бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну машину бронетехніки, яку назвали "Вовкулакою".Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.