Добрі новини від ВолиньPost за 23 березня
Сьогодні, 23:26
Хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!
Аби підтримувати бойовий дух, наші журналісти нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 394 дні поспіль! Наприклад, сьогодні, 23 березня, ми писали про таке:
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд ЗВО.
Тренер команди Дмитро Голоскоков розповів присутнім про перебіг турніру. За його словами, фінальний матч проти Українського державного університету (Київ) був драматичним і завершився перемогою столичних гравчинь у серії пенальті. Тим не менш, футзалістки Університету налаштовані взяти реванш наступного року.
Школярка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Учениця Володимирської художньої школи ім. М. Рокицького Марія Андрєєва здобула золото у японському 30-му Міжнародному конкурсі дитячих малюнків Асоціації «Ie-no-hikari».
В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі
МОЗ спільно з Міністерством енергетики України розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу.
Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.
Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА та 660 окупантів
Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 168 150 (+660) осіб,
• танків – 3 570 (+13) од,
• бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
• артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
• РСЗВ – 511 (+2) од,
• засобів ППО – 273 (+1) од,
• літаків – 305 (+0) од,
• гелікоптерів – 290 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
• крилатих ракет – 909 (+0) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
• спеціальної техніки – 273 (+3).
На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти – це пшениця.
Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.
Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.
Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО
Бійці 100-ої волинської бригади тероборони переробили стару бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну машину бронетехніки, яку назвали "Вовкулакою".
Фінляндія передасть Україні три танки для розмінування Leopard 2R
Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.
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Аби підтримувати бойовий дух, наші журналісти нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 394 дні поспіль! Наприклад, сьогодні, 23 березня, ми писали про таке:
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд ЗВО.
Тренер команди Дмитро Голоскоков розповів присутнім про перебіг турніру. За його словами, фінальний матч проти Українського державного університету (Київ) був драматичним і завершився перемогою столичних гравчинь у серії пенальті. Тим не менш, футзалістки Університету налаштовані взяти реванш наступного року.
Школярка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Учениця Володимирської художньої школи ім. М. Рокицького Марія Андрєєва здобула золото у японському 30-му Міжнародному конкурсі дитячих малюнків Асоціації «Ie-no-hikari».
В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі
МОЗ спільно з Міністерством енергетики України розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу.
Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.
Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА та 660 окупантів
Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу – близько 168 150 (+660) осіб,
• танків – 3 570 (+13) од,
• бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
• артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
• РСЗВ – 511 (+2) од,
• засобів ППО – 273 (+1) од,
• літаків – 305 (+0) од,
• гелікоптерів – 290 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
• крилатих ракет – 909 (+0) од,
• кораблів/катерів – 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
• спеціальної техніки – 273 (+3).
На Волині аграрії почали сіяти пшеницю. ВІДЕО
На Волині стартувала посівна. Перше, що починають сіяти – це пшениця.
Кажуть, що зараз засіюється поле на Волині у Володимирському районі площею 60 гектарів. Загалом, тут запланують засіяти 250 гектарів ярої пшениці.
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Словаччина передала Збройним силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.
Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.
Волинські тероборонівці тюнінгували стару БДРМ. ВІДЕО
Бійці 100-ої волинської бригади тероборони переробили стару бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну машину бронетехніки, яку назвали "Вовкулакою".
Фінляндія передасть Україні три танки для розмінування Leopard 2R
Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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