На відновлення України знадобиться понад 400 мільярдів доларів

На відновлення України знадобиться понад 400 мільярдів доларів
На тлі повномасштабного російського вторгнення Світовий банк збільшив свою оцінку щодо суми, необхідної для відновлення України.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками Світового банку Україні для відновлення буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів, передає УНІАН.

Як йдеться в матеріалі, ця цифра була отримана в результаті спільної оцінки банку, уряду України, Європейської Комісії та організації Об'єднаних Націй. Озвучена сума в 2,6 рази перевищує ВВП України за 2022 рік.

Оцінка також показала, що вторгнення занурило 7,1 мільйона людей у бідність і змінило 15-річний прогрес у розвитку.

"Це твереза цифра, вона показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці", — сказала Анна Б'єрде, віце-президент Світового банку по Європі і Центральній Азії.

В рамках оцінки Світовий банк кількісно оцінив прямий фізичний збиток інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби до існування людей.

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Теги: відновлення України, Світовий банк
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