Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв

Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв
Сьогодні, 24 березня, вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Зазначається, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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Теги: Україна, полеглі Герої
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