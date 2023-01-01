Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв





Про це



Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.



Зазначається, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.



У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.



Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.



У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 березня, вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.Про це повідомили у Мінреінтеграції.Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.Зазначається, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.У Мінреінтеграції нагадують, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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