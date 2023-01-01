25 березня у Луцьку попрощаються із загиблим Володимиром Олійником

Володимиром Олійником.



Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Олійник Володимир Олександрович (17.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року.



Солдат



Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 25 березня, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок о 12 годині.



Поховають загиблого на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 25 березня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим військовимПро це повідомили у пресслужбі Луцькради.Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Олійник Володимир Олександрович (17.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року.Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 25 березня, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок о 12 годині.Поховають загиблого на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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