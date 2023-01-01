25 березня у Луцьку попрощаються із загиблим Володимиром Олійником
Сьогодні, 11:25
Завтра, 25 березня, у Луцьку відбудеться прощання з загиблим військовим Володимиром Олійником.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Олійник Володимир Олександрович (17.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року.
Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 25 березня, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок о 12 годині.
Поховають загиблого на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Мешканець с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Олійник Володимир Олександрович (17.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року.
Солдат Володимир Олійник загинув 20 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра, 25 березня, у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Княгининок о 12 годині.
Поховають загиблого на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв
Сьогодні, 11:44
Вилучили товару на 2 мільйони: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії. ФОТО
Сьогодні, 11:33
25 березня у Луцьку попрощаються із загиблим Володимиром Олійником
Сьогодні, 11:25
Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 11:11
26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО
Сьогодні, 10:47
Медіа