У селі на Волині застрелився чоловік
Сьогодні, 14:43
У Луцькому районі в літній кухні застрелився чоловік.
Трагедія сталася в селі Галичани Мар’янівської територіальної громади, пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, 48-річний чоловік вистрілив собі в голову у літній кухні. На біду першою прибігла дружина.
Передсмертної записки господар теж не залишив.
Деталі випадку встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП країни у Волинській області.
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Трагедія сталася в селі Галичани Мар’янівської територіальної громади, пише видання "Волинь".
За попередньою інформацією, 48-річний чоловік вистрілив собі в голову у літній кухні. На біду першою прибігла дружина.
Передсмертної записки господар теж не залишив.
Деталі випадку встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП країни у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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