У селі на Волині застрелився чоловік





Трагедія сталася в селі Галичани Мар’янівської територіальної громади, пише видання



За попередньою інформацією, 48-річний чоловік вистрілив собі в голову у літній кухні. На біду першою прибігла дружина.



Передсмертної записки господар теж не залишив.



Деталі випадку встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП країни у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі в літній кухні застрелився чоловік.Трагедія сталася в селі Галичани Мар’янівської територіальної громади, пише видання "Волинь" За попередньою інформацією, 48-річний чоловік вистрілив собі в голову у літній кухні. На біду першою прибігла дружина.Передсмертної записки господар теж не залишив.Деталі випадку встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП країни у Волинській області.

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