У селі на Волині застрелився чоловік

У селі на Волині застрелився чоловік
У Луцькому районі в літній кухні застрелився чоловік.

Трагедія сталася в селі Галичани Мар’янівської територіальної громади, пише видання "Волинь".

За попередньою інформацією, 48-річний чоловік вистрілив собі в голову у літній кухні. На біду першою прибігла дружина.

Передсмертної записки господар теж не залишив.

Деталі випадку встановлять працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП країни у Волинській області.

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Теги: Волинь, чоловік, вбивство
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