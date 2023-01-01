На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі

На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі
У місті Володимирі на вулиці Академіка Глушкова рятувальники надали лікарям доступ до квартири, де жінка з інсультом потребувала допомоги.

Про це повідомили у Телеграм-спільноті «Твій Володимир».

«Особовий склад за допомогою ручного немеханізованого інструменту (Hooligan), відкрили двері квартири на другому поверсі, де знаходилась хвора жінка (інсульт), та передали працівникам швидкої допомоги», - йдеться у дописі.



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Теги: інсульт, порятунок
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