Луцькі театрали здійснили благодійні покази у Польщі. ФОТО

Театр «Гармидер» і Театральна майстерня «ДогориДриґом» повернулися з гастролей у Варшаві, що відбулися в рамках міжнародного проєкту «Спільномова».Про це повідомили у театрі "Гармидер".Організатором виступила мережа книжкового подкастингу LitCom та зокрема, за підтримки Товариства письменників Польщі та Генерального консульства Республіки Польща в місті Луцьку.Акторки театру «Гармидер» представили поетичний перформанс «жінки. війна. вірші» (режисерка:), який став для глядачів важливим досвідом проживання травми.Організаторка гастролей, поеткаподілилася своїми емоціями від перегляду: «Усі слова стоншилися до голих нервів і співпережиття. Бо те, що сьогодні було створено актрисами театру «Гармидер» — це якась заново витворена матерія. Матерія покинутих скатертин, просолених постелей, вдовиних хусток, шурхотливих суконь, загнічених сердець, скуйовджених думок... і це все водночас, без продиху»., співзасновниця майстерні одягу «ЗЕLO» відгукнулася: «То було резонування мого власного переплавленого болю, розпачу, ненависті до ворогів та безмежної любові до найдорожчого і найдорожчих, в сублімацію віри, сили духу та єдності. Я навіть знимкувати не могла. Просто проживала».Найближчий показ поетичного перформансу «жінки. війна. вірші» у Луцьку відбудеться у неділю 30 квітня о 18:00 у «Культурному УКРИТТІ».Реєстрація:Театральна майстерня «ДогориДриґом» зібрала повну залу в центрі Варшави, в Домі літератури. Маленькі та дорослі глядачі жваво реагували на актуальну, добру та чуттєву історію про «Пригоди короля Мацюся» за романом Януша Корчака та обдарували акторів бурхливими оплесками та відгуками.«Так само як і книжка Януша Корчака, — це була історія, що її глядачі проживали тут і зараз, історія, що накладалась на наш сьогоднішній досвід, що ставала живим нервом. Особливо цінно те, що діти з України, охопленої війною, готували саме цю виставу, написану польським автором, який загинув 1942 року в нацистському таборі смерті Треблінка разом із групою єврейських дітей із варшавського ґетто.» — поділилася після перегляду заступниця головного редактора видавництва бестселерів «Vivat».Також на подіях, вхід на які був вільним завдяки організаторам та партнерам, бажаючі могли задонатити у скриньку. На потреби сил оборони від глядачів та мережі «Litcom» передано: 10 850 грн, 1532 zł, 20 GBP у Волонтерський штаб АНГАР.Акторська команда вдячна кожному, хто долучився до заходів та благодійності!