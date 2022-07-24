ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українців на територію росії, – Ірина Констанкевич





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.



Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину.



"Резолюція ПАРЄ ухвалена 87 голосами. Депортації і примусовому переміщенню українських дітей надана оцінка - це ГЕНОЦИД і визначається відповідальність для путінського режиму, його поплічникам-злочинцям", - написала Ірина Констанкевич.



Народна депутатка поякувала усім колегам з національних парламентів, які підтримують Україну та підкреслила - парламентська дипломатія має силу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) назвала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей окупантами на територію росії.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка з ВолиніТакож ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) розглянути можливість кримінального переслідування цього злочину."Резолюція ПАРЄ ухвалена 87 голосами. Депортації і примусовому переміщенню українських дітей надана оцінка - це ГЕНОЦИД і визначається відповідальність для путінського режиму, його поплічникам-злочинцям", - написала Ірина Констанкевич.Народна депутатка поякувала усім колегам з національних парламентів, які підтримують Україну та підкреслила - парламентська дипломатія має силу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію