Про повернених з полону українців та одруження військового: добрі новини від ВолиньPost за 27 квітня

Війна коханню не завада. Цей вислів на початку повномасштабної війни медійники та медійниці вживали часто, адже був таки шлюбний бум! Утім і нині такі звістки щиро тішать.Про цю та інші добрі новини 27 квітня – у традиційній добірці:З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.«Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники «Азовсталі» та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок», – зазначив президенту вечірньому відеозверненні.Громадська організація «Молодіжна Платформа» оголошує грантовий конкурс для молодіжних організацій Волині. Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.Рідний брат звільненого з полону волинянинане стримує емоцій від повернення рідної людини і дякує усім причетним до цієї події.«Після 340 днів, солдат-гранатометник, мій рідний брат, повернувся з російського полону! В боях за Лиман навесні минулого року він зник безвісти. Зараз я вже знаю його історію, і на скільки гідно він повівся в бою. Вчора його фото облетіло багато ЗМІ, але одиниці знали, хто цей козак – за що всім і дякую, що тримали таємницю, яка могла йому зашкодити, і за молитви, і підтримку сім'ї! Сьогодні вночі ми довго говорили, тішились і плакали, але то все з радості, мамо видихайте!)дякую за брата, ніколи не забуду», – написав Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.У ЦНАПі міста Луцька військовий одружився зі своєю обраницею.приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з тендітною. Із початком повномасштабної війни мужній наречений повернувся з-за кордону, аби захищати рідну Україну та гнати ворога чимдалі.«Щиро захоплюємося такими відважними та патріотичними людьми. Закохані поспішали зареєструвати шлюб у скорочені терміни, бо за декілька днів Денис знову відправиться на передову. Сердечно бажаємо молодим Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові і швидкого возз’єднання сім’ї. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні», – йдеться в дописі на фейсбук-сторінці установи.Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,- танків – 3 694 (+2) од,- бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,- артилерійських систем – 2 887 (+10) од,- РСЗВ – 542 (+3) од,- засобів ППО – 293 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,- крилатих ракет – 911 (+0),- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,- спеціальної техніки – 352 (+0) од.До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.