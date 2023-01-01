Про повернених з полону українців та одруження військового: добрі новини від ВолиньPost за 27 квітня
27 квітень, 23:28
Війна коханню не завада. Цей вислів на початку повномасштабної війни медійники та медійниці вживали часто, адже був таки шлюбний бум! Утім і нині такі звістки щиро тішать.
Про цю та інші добрі новини 27 квітня – у традиційній добірці:
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.
«Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники «Азовсталі» та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.
Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок», – зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс
Громадська організація «Молодіжна Платформа» оголошує грантовий конкурс для молодіжних організацій Волині. Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.
Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.
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«Після 340 днів російського полону Андрій повернувся додому», – волинянин, який очолює патрульну поліцію Рівненщини, подякував за брата
Рідний брат звільненого з полону волинянина Сергій Мерчук не стримує емоцій від повернення рідної людини і дякує усім причетним до цієї події.
«Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат, повернувся з російського полону! В боях за Лиман навесні минулого року він зник безвісти. Зараз я вже знаю його історію, і на скільки гідно він повівся в бою. Вчора його фото облетіло багато ЗМІ, але одиниці знали, хто цей козак – за що всім і дякую, що тримали таємницю, яка могла йому зашкодити, і за молитви, і підтримку сім'ї! Сьогодні вночі ми довго говорили, тішились і плакали, але то все з радості, мамо видихайте!) Олексію Білошицькому дякую за брата, ніколи не забуду», – написав Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
У ЦНАПі міста Луцька військовий одружився зі своєю обраницею.
Денис приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з тендітною Катериною. Із початком повномасштабної війни мужній наречений повернувся з-за кордону, аби захищати рідну Україну та гнати ворога чимдалі.
«Щиро захоплюємося такими відважними та патріотичними людьми. Закохані поспішали зареєструвати шлюб у скорочені терміни, бо за декілька днів Денис знову відправиться на передову. Сердечно бажаємо молодим Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові і швидкого возз’єднання сім’ї. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні», – йдеться в дописі на фейсбук-сторінці установи.
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,
- танків – 3 694 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
- артилерійських систем – 2 887 (+10) од,
- РСЗВ – 542 (+3) од,
- засобів ППО – 293 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
- спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.
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Про цю та інші добрі новини 27 квітня – у традиційній добірці:
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.
«Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники «Азовсталі» та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.
Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок», – зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
500 000 гривень – на молодіжний центр: на Волині триває грантовий конкурс
Громадська організація «Молодіжна Платформа» оголошує грантовий конкурс для молодіжних організацій Волині. Метою конкурсу є розбудова молодіжної інфраструктури завдяки створенню та менторської підтримки двох молодіжних центрів комунальної форми власності у малих громадах Волинської області.
Можливий обсяг фінансування одного молодіжного центру становить орієнтовно 500 000 грн.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
«Після 340 днів російського полону Андрій повернувся додому», – волинянин, який очолює патрульну поліцію Рівненщини, подякував за брата
Рідний брат звільненого з полону волинянина Сергій Мерчук не стримує емоцій від повернення рідної людини і дякує усім причетним до цієї події.
«Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат, повернувся з російського полону! В боях за Лиман навесні минулого року він зник безвісти. Зараз я вже знаю його історію, і на скільки гідно він повівся в бою. Вчора його фото облетіло багато ЗМІ, але одиниці знали, хто цей козак – за що всім і дякую, що тримали таємницю, яка могла йому зашкодити, і за молитви, і підтримку сім'ї! Сьогодні вночі ми довго говорили, тішились і плакали, але то все з радості, мамо видихайте!) Олексію Білошицькому дякую за брата, ніколи не забуду», – написав Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
У ЦНАПі міста Луцька військовий одружився зі своєю обраницею.
Денис приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з тендітною Катериною. Із початком повномасштабної війни мужній наречений повернувся з-за кордону, аби захищати рідну Україну та гнати ворога чимдалі.
«Щиро захоплюємося такими відважними та патріотичними людьми. Закохані поспішали зареєструвати шлюб у скорочені терміни, бо за декілька днів Денис знову відправиться на передову. Сердечно бажаємо молодим Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові і швидкого возз’єднання сім’ї. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні», – йдеться в дописі на фейсбук-сторінці установи.
Захисники за добу знищили понад 500 окупантів і 21 ворожий БПЛА
Росія у війні проти України вже втратила близько 188 920 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,
- танків – 3 694 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7 178 (+16) од,
- артилерійських систем – 2 887 (+10) од,
- РСЗВ – 542 (+3) од,
- засобів ППО – 293 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 461 (+21) од,
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 805 (+13) од,
- спеціальної техніки – 352 (+0) од.
Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.
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