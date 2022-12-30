Влітку на українців може чекати дефіцит електроенергії





Як пише Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.



Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.



"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російські обстріли по інфраструктурі України енергетична система все ще знаходиться у складному становищі. Це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.Як пише РБК-Україна , про це заявив голова правління НЕК "Укренерго"в ефірі національного телемарафону.Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності."Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію