Влітку на українців може чекати дефіцит електроенергії
Сьогодні, 06:31
Через російські обстріли по інфраструктурі України енергетична система все ще знаходиться у складному становищі. Це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.
Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.
"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.
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Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.
Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.
"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.
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