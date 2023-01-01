Хоче повернутись на фронт: у Луцьку прооперували бійця, який отримав важке поранення ноги. ВІДЕО

Володимиру під час виконання бойового завдання розтрощило коліно. Бійця прооперували у Волинській обласній лікарні, нині на нього чекає тривала реабілітація.



Про це розповів



Володимир пішов на фронт добровольцем у 2022 році. В боях отримав дві контузії: першу — на шахті "Бутівка" 27 липня, другу – у січні цього року, – розповідає військовий. Каже, спочатку знепритомнів, а коли отямився, то зрозумів — коліно розтрощене.



"Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Дочекалися шостої години, нас змінили… Нога боліла, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Надколінник довелося видалити", – розповідає чоловік.



Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба і надколінника – говорить медик Микола Пемпко. З його слів, щоб закрити раневий дефект, пацієнту провели пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накрили вільною автошкірою.



"Є ознаки того, що м’язевий клапоть у Володимира живий, оскільки він скорочується під час подразнення. Аби рана на суглобі загоїлася, знадобиться щонайменше півроку", – говорить лікар.



Далі військовослужбовець очікує на надколінний протез. Потім — ще кілька місяців реабілітації.



Військовослужбовець Володимир каже, що після операції почуває себе добре. Чекає якнайшвидшого одужання, бо планує повернутися на передову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцюпід час виконання бойового завдання розтрощило коліно. Бійця прооперували у Волинській обласній лікарні, нині на нього чекає тривала реабілітація.Про це розповів Суспільному військовий.пішов на фронт добровольцем у 2022 році. В боях отримав дві контузії: першу — на шахті "Бутівка" 27 липня, другу – у січні цього року, – розповідає військовий. Каже, спочатку знепритомнів, а коли отямився, то зрозумів — коліно розтрощене."Стояв на СП-шці, о 3-ій ночі, в районі Красногорівки, прилетіла міна ця раптова. Я не чув ні входу, ні виходу. Дочекалися шостої години, нас змінили… Нога боліла, ніхто туди не ліз, я не думав, що настільки серйозно. Надколінник довелося видалити", – розповідає чоловік.Лікарі діагностували в пацієнта некроз передньої поверхні суглоба і надколінника – говорить медик. З його слів, щоб закрити раневий дефект, пацієнту провели пластику медіальним литковим м’язом, який зверху накрили вільною автошкірою."Є ознаки того, що м’язевий клапоть у Володимира живий, оскільки він скорочується під час подразнення. Аби рана на суглобі загоїлася, знадобиться щонайменше півроку", – говорить лікар.Далі військовослужбовець очікує на надколінний протез. Потім — ще кілька місяців реабілітації.Військовослужбовець Володимир каже, що після операції почуває себе добре. Чекає якнайшвидшого одужання, бо планує повернутися на передову.

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