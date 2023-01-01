Захищаючи Україну, загинули два Герої з Волині Сергій Жук та Володимир Семенюк
Сьогодні, 22:00
На щиті додому, в рідний Ковель, повертаються два Герої, які віддали своє життя за Україну: Жук Сергій та Семенюк Володимир.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Ковельчани, які мали військовий досвід за часів АТО у 2014 - 2015 роках, і впевнено, без вагань, пішли добровольцями у військкомат на другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022. Разом служили у військовій частині А7063 і більше року стояли на варті спокою рідної Волині аж до передислокації військ. Загинули в результаті смертельних поранень, мужньо виконавши свій військовий обов’язок.
ЗУСТРІЧАТИМЕМО Героїв у Ковелі коридором пошани в понеділок, 1 травня. Час повідомимо додатково. ЧИН ПОХОРОНУ за обома загиблими відбудеться у вівторок, 2 травня. Деталі згодом", - зазначив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Ковельчани, які мали військовий досвід за часів АТО у 2014 - 2015 роках, і впевнено, без вагань, пішли добровольцями у військкомат на другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022. Разом служили у військовій частині А7063 і більше року стояли на варті спокою рідної Волині аж до передислокації військ. Загинули в результаті смертельних поранень, мужньо виконавши свій військовий обов’язок.
ЗУСТРІЧАТИМЕМО Героїв у Ковелі коридором пошани в понеділок, 1 травня. Час повідомимо додатково. ЧИН ПОХОРОНУ за обома загиблими відбудеться у вівторок, 2 травня. Деталі згодом", - зазначив мер Ковеля.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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