Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти





Про це Ігор Клименко.



"Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - йдеться в повідомленні.



18 людей поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.



Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей.



Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані сягнула 23 людей.Про це повідомив керівник МВС"Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - йдеться в повідомленні.18 людей поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.Начальник Черкаської ОВАповідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей.Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

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