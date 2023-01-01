Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти

Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по дев’ятиповерхівці в Умані сягнула 23 людей.

Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

"Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - йдеться в повідомленні.

18 людей поранено, 9 з них знаходяться у лікарні.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв, що загинули двоє 10-річних дітей.

Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).
Кількість жертв в Умані зросла до 23, з них четверо – діти

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Теги: Росія, Україна, війна
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